Помер лідер рок-гурту Buzzcocks Піт Шеллі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Один із засновників і фронтмен британського рок-гурту Buzzkocks Піт Шеллі помер у віці 63 років. Повідомлення про смерть співака було розміщено в четвер на офіційній сторінці гурту в Twitter, передає УНН.
“З великою гіркотою ми підтверджуємо смерть Піта Шеллі, одного з найбільш впливових і плідних авторів пісень у Великій Британії... Його музика надихнула цілі покоління виконавців...” — йдеться в повідомленні.
За даними газети The Sun, причиною смерті музиканта став серцевий напад.
Buzzcocks — британський панк-рок-гурт, утворений в 1976 році і один з перших почав виконувати поп-панк — мелодійний і неагресивний різновид панк-року. Творчий доробок Buzzcocks, позбавлений агресивності Sex Pistols або політизованості The Clash, здійснив, проте, революційний вплив на розвиток поп- і рок-музики. В її активі дев’ять студійних альбомів.