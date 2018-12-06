Умер лидер рок-группы Buzzcocks Пит Шелли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Один из основателей и фронтмен британской рок-группы Buzzkocks Пит Шелли умер в возрасте 63 лет. Сообщение о смерти певца было размещено в четверг на официальной странице группы в Twitter, передает УНН.
“С большой горечью мы подтверждаем смерть Пита Шелли, одного из наиболее влиятельных и плодотворных авторов песен в Великобритании... Его музыка вдохновила целые поколения исполнителей...” — говорится в сообщении.
По данным газеты The Sun, причиной смерти музыканта стал сердечный приступ.
Buzzcocks — британская панк-рок-группа, образованная в 1976 году и одной из первых начавшая исполнять поп-панк — мелодичную и неагрессивную разновидность панк-рока. Творческое наследие Buzzcocks, лишённое агрессивности Sex Pistols или политизированности The Clash, оказало, тем не менее, революционное влияние на развитие поп- и рок-музыки. В ее активе девять студийных альбомов.