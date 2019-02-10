Оззи Осборн госпитализирован в отделение интенсивной терапии

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 68713 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 91959 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 132854 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131921 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130742 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125511 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162321 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117864 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141455 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145296 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Оззи Осборн госпитализирован в отделение интенсивной терапии

Оззи Осборн госпитализирован в отделение интенсивной терапии

Киев  •  УНН

 • 14627 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Культовый британский рок-певец "Оззи" Осборн (настоящее имя - Джон Майкл Осборн) был госпитализирован в отделение интенсивной терапии из-за угрозы воспаления легких. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Sun.

По данным источников издания, сейчас исполнитель Осборн идет на поправку. В среду жена музыканта Шэрон Арден написала на своей странице в Twitter, что ее муж попал в больницу из-за осложнений гриппа, вызвавший бронхит.

Собеседник The Sun сообщил, что музыканта могут выписать из больницы уже до конца недели.

Ранее Осборн уже попадал в больницу после своего концерта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер лидер рок-группы Buzzcocks Пит Шелли

Как ранее информировал УНН, в Сан-Франциско в возрасте 76 лет умер американский музыкант, гитарист, основатель и один из ведущих вокалистов культовой рок-группы эпохи хиппи Jefferson Airplane Марти Балин.

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