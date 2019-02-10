Оззи Осборн госпитализирован в отделение интенсивной терапии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Культовый британский рок-певец "Оззи" Осборн (настоящее имя - Джон Майкл Осборн) был госпитализирован в отделение интенсивной терапии из-за угрозы воспаления легких. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Sun.
По данным источников издания, сейчас исполнитель Осборн идет на поправку. В среду жена музыканта Шэрон Арден написала на своей странице в Twitter, что ее муж попал в больницу из-за осложнений гриппа, вызвавший бронхит.
Собеседник The Sun сообщил, что музыканта могут выписать из больницы уже до конца недели.
Ранее Осборн уже попадал в больницу после своего концерта.
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Как ранее информировал УНН, в Сан-Франциско в возрасте 76 лет умер американский музыкант, гитарист, основатель и один из ведущих вокалистов культовой рок-группы эпохи хиппи Jefferson Airplane Марти Балин.