ОЗХЗ звинуватила Сирійські військово-повітряні сили в хімічних атаках 2017 року

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Пілоти сирійських арабських військово-повітряних сил, що летіли на військових літаках Су-22 і вертольоті, скинули бомби з отруйним хлором і газом зарином на село в західному регіоні Хама в березні 2017 року. Про це свідчать дані опублікованого сьогодні звіту слідчих Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), передає УНН з посиланням на Reuters.