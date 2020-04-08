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ОЗХЗ звинуватила Сирійські військово-повітряні сили в хімічних атаках 2017 року

ОЗХЗ звинуватила Сирійські військово-повітряні сили в хімічних атаках 2017 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Пілоти сирійських арабських військово-повітряних сил, що летіли на військових літаках Су-22 і вертольоті, скинули бомби з отруйним хлором і газом зарином на село в західному регіоні Хама в березні 2017 року. Про це свідчать дані опублікованого сьогодні звіту слідчих Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), передає УНН з посиланням на Reuters.

Спеціальна слідча група була створена членами ОЗХЗ в 2018 році для виявлення осіб, які вчинили незаконні напади. До сих пір ОЗХЗ була уповноважена лише повідомляти, чи мали місце хімічні атаки, а не хто їх скоїв.

Так, група ОЗХЗ з розслідування і ідентифікації (ІІТ), проти якої виступили Москва і Дамаск, повідомила, що понад 100 людей постраждали від нападів, скоєних 24, 25 та 30 березня 2017 року у місті Лтамена.

У короткому звіті говориться, що 50-та бригада Сирії з 22-ї повітряної дивізії сирійських ВПС скинула на місто повітряні бомби М4000 з зарином і балон з хлором на лікарню. Рейди були проведені з авіабаз Шарат і Хама.

Хоча слідчі ОЗХЗ впізнали людей, їх імена були викреслені з доповіді, яка має бути розіслана 193 державам-членам ОЗХЗ в середу.

"Є вагомі підстави вважати, що винуватцями застосування зарину в якості хімічної зброї в Лтамені 24 та 30 березня 2017 року і застосування хлору в якості хімічної зброї 25 березня 2017 року були не особи, що належать до сирійських арабських ВПС. Напади такого стратегічного характеру мали б місце тільки на підставі розпоряджень вищих органів військового командування Сирійської Арабської Республіки", - йдеться в заяві керівника групи ОЗХЗ Сантьяго Онате-Лаборде.

Група по ідентифікації ОЗХЗ не є судовим органом, і члени ОЗХЗ, Генеральний секретар США і міжнародне співтовариство повинні будуть "вжити будь-які подальші дії, які вони вважатимуть необхідними", заявив глава ОЗХЗ Фернандо Аріас.

Як повідомляв УНН, Держсекретар США Майк Помпео у вівторок, 17 березня, звинуватив Росію у вбивстві десятків турецьких військових в Сирії в ході військової операції.

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