ОЗХЗ звинуватила Сирійські військово-повітряні сили в хімічних атаках 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Пілоти сирійських арабських військово-повітряних сил, що летіли на військових літаках Су-22 і вертольоті, скинули бомби з отруйним хлором і газом зарином на село в західному регіоні Хама в березні 2017 року. Про це свідчать дані опублікованого сьогодні звіту слідчих Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ), передає УНН з посиланням на Reuters.
Спеціальна слідча група була створена членами ОЗХЗ в 2018 році для виявлення осіб, які вчинили незаконні напади. До сих пір ОЗХЗ була уповноважена лише повідомляти, чи мали місце хімічні атаки, а не хто їх скоїв.
Так, група ОЗХЗ з розслідування і ідентифікації (ІІТ), проти якої виступили Москва і Дамаск, повідомила, що понад 100 людей постраждали від нападів, скоєних 24, 25 та 30 березня 2017 року у місті Лтамена.
У короткому звіті говориться, що 50-та бригада Сирії з 22-ї повітряної дивізії сирійських ВПС скинула на місто повітряні бомби М4000 з зарином і балон з хлором на лікарню. Рейди були проведені з авіабаз Шарат і Хама.
Хоча слідчі ОЗХЗ впізнали людей, їх імена були викреслені з доповіді, яка має бути розіслана 193 державам-членам ОЗХЗ в середу.
"Є вагомі підстави вважати, що винуватцями застосування зарину в якості хімічної зброї в Лтамені 24 та 30 березня 2017 року і застосування хлору в якості хімічної зброї 25 березня 2017 року були не особи, що належать до сирійських арабських ВПС. Напади такого стратегічного характеру мали б місце тільки на підставі розпоряджень вищих органів військового командування Сирійської Арабської Республіки", - йдеться в заяві керівника групи ОЗХЗ Сантьяго Онате-Лаборде.
Група по ідентифікації ОЗХЗ не є судовим органом, і члени ОЗХЗ, Генеральний секретар США і міжнародне співтовариство повинні будуть "вжити будь-які подальші дії, які вони вважатимуть необхідними", заявив глава ОЗХЗ Фернандо Аріас.
Як повідомляв УНН, Держсекретар США Майк Помпео у вівторок, 17 березня, звинуватив Росію у вбивстві десятків турецьких військових в Сирії в ході військової операції.