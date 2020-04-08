ОЗХО обвинила Сирийские военно-воздушные силы в химических атаках 2017 года

Специальная следственная группа была создана членами ОЗХО в 2018 году для выявления лиц, совершивших незаконные нападения. До сих пор ОЗХО была уполномочена только сообщать, имели ли место химические атаки, а не кто их совершил.

Так, группа ОЗХО по расследованию и идентификации (ИИТ), против которой выступили Москва и Дамаск, сообщила, что более 100 человек пострадали от нападений, совершенных 24, 25 и 30 марта 2017 года в городе Лтамена.

В кратком отчете говорится, что 50-я бригада Сирии из 22-й воздушной дивизии сирийских ВВС сбросила на город воздушные бомбы М4000 с зарином и баллон с хлором на больницу. Рейды были проведены с авиабаз Шарат и Хама.

Хотя следователи ОЗХО опознали людей, их имена были вычеркнуты из доклада, который должен был быть разослан 193 государствам-членам ОЗХО в среду.

“Есть разумные основания полагать, что виновниками применения зарина в качестве химического оружия в Лтамене 24 и 30 марта 2017 года и применения хлора в качестве химического оружия 25 марта 2017 года были лица, принадлежащие к Сирийским Арабским ВВС. Нападения такого стратегического характера имели бы место только на основании распоряжений вышестоящих органов военного командования Сирийской Арабской Республики”, — говорится в заявлении руководителя группы ОЗХО Сантьяго Онате-Лаборде.

Группа по идентификации ОЗХО не является судебным органом, и члены ОЗХО, Генеральный секретарь США и международное сообщество должны будут “предпринять любые дальнейшие действия, которые они сочтут необходимыми”, заявил глава ОЗХО Фернандо Ариас.

Как сообщал УНН, Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 17 марта, обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных в Сирии в ходе военной операции.