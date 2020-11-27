Ожеледь, туман та мокрий сніг: на Закарпатті оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Закарпатті 28 листопада очікується ожеледиця, місцями туман та слабке налипання мокрого снігу. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС Закарпаття.
"За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, вночі, вранці та у першій половині дня 28 листопада на більшій частині території області на дорогах очікується ожеледиця, місцями: туман, при видимості 200-500 м, слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. (І рівень небезпечності, жовтий). Закарпатські рятувальники звертаються до краян бути обачними та обережними у зв'язку з ускладненням погодних умов", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жителів області закликали утриматись від поїздок на власних авто на далекі відстані.
Нагадаємо, в Україні сьогодні, 27 листопада, буде переважно без опадів, температура вдень підвищуватиметься до 12 градусів тепла.
Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.