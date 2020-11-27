Ожеледь, туман та мокрий сніг: на Закарпатті оголосили штормове попередження

"За інформацією Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, вночі, вранці та у першій половині дня 28 листопада на більшій частині території області на дорогах очікується ожеледиця, місцями: туман, при видимості 200-500 м, слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. (І рівень небезпечності, жовтий). Закарпатські рятувальники звертаються до краян бути обачними та обережними у зв'язку з ускладненням погодних умов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жителів області закликали утриматись від поїздок на власних авто на далекі відстані.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 27 листопада, буде переважно без опадів, температура вдень підвищуватиметься до 12 градусів тепла.

Як повідомлялося раніше в УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.