Гололед, туман и мокрый снег: на Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. На Закарпатье 28 ноября ожидается гололед, местами туман и слабое налипание мокрого снега. Объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Закарпатья.
"По информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, ночью, утром и в первой половине дня 28 ноября на большей части территории области на дорогах ожидается гололед, местами: туман, при видимости 200-500 м, слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. (І уровень опасности, желтый). Закарпатские спасатели обращаются к местным быть осмотрительными и осторожными в связи с осложнением погодных условий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жителей области призвали воздержаться от поездок на собственных авто на дальние расстояния.
Напомним, в Украине сегодня, 27 ноября, преимущественно без осадков, температура днем будет повышаться до 12 градусов тепла.
Как сообщалось ранее в УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные.