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ОВА: у Сєвєродонецьку тривають бої, окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії за межами міста

ОВА: у Сєвєродонецьку тривають бої, окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії за межами міста

Київ • УНН

 • 99242 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Сєвєродонецьку тривають бойові дії. Російські окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії за межами міста. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

“Окупанти повторно, ще раз і ще раз, обстрілюють територію біля усіх мостів, які і так вже не придатні для пересування. Відкрили вогонь по Синецькому та Павлограду поблизу Сєвєродонецька. Чергові руйнування на „Азоті“ — тепер на території транспортного цеху. Двічі масовано обстріляні житлові квартали поблизу колишнього заводу „Донсода“ в Лисичанську. 13 будинків зруйновано у Гірському, ще 14 — у Врубівці”, — зазначив Гайдай.

Деталі

Він додав, що противник обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Метьолкіне, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку, Воронове, Золоте та Троїцьке.

Також завдано авіаударів в районах Сиротиного та Борівського. Поблизу Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм.

“Окупант з втратами відійшов на раніше займані позиції. Як і неподалік Гірського. За підтримки артилерії росіяни здійснили штурмові дії неподалік Ниркового. Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї. Вчора п’ятьох осіб, які були поранені за останні дні, госпіталізовано до лікарень Дніпропетровщини. Серед них чотири лисичанина і один сєвєродончанин, який потрапив під обстріл у Лисичанську”, — наголосив голова ОВА.

Нагадаємо

Протягом найближчого часу російські окупанти намагатимуться взяти під повний контроль Сєвєродонецьк. З цією метою, ворог здійснює артилерійські масовані удари по підрозділах ЗСУ.

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