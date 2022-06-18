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ОВА: в Северодонецке продолжаются бои, оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия за пределами города

Киев • УНН

 • 99241 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Северодонецке продолжаются боевые действия. Российские оккупанты безуспешно пытались вести штурмовые действия за пределами города. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

“Оккупанты повторно, еще раз и еще раз, обстреливают территорию у всех мостов, которые и так уж не пригодны для передвижения. Открыли огонь по Синецкому и Павлограду близ Северодонецка. Очередные разрушения на „Азоте“ — теперь на территории транспортного цеха. Дважды массировано обстрелянные жилые кварталы вблизи бывшего завода „Донсода“ в Лисичанске. 13 домов разрушено в Горном, еще 14 — в Врубовке”, — отметил Гайдай.

Детали

Он добавил, что противник обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Метелкино, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, Вороново, Золотое и Троицкое.

Также нанесены авиаудары в районах Сиротиного и Боровского. Вблизи Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм.

“Оккупант с потерями отошел на ранее занимаемые позиции. Как и неподалеку от Горного. При поддержке артиллерии россияне совершили штурмовые действия недалеко от Почечного. Украинские воины огнем заставили их отказаться от этой идеи. Вчера пять человек, которые были ранены за последние дни, госпитализированы в больницы Днепропетровской области. Среди них четыре лисичанина и один северодончанин, попавший под обстрел в Лисичанске”, — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним

В ближайшее время российские оккупанты будут пытаться взять под полный контроль Северодонецк. С этой целью, враг совершает артиллерийские массированные удары по подразделениям ВСУ.

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