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Оцінили готовність: у білорусі проводять перевірку військового угруповання поблизу кордонів з Україною

Київ • УНН

 • 15903 перегляди

Начальник озброєння зс рб і командувач ссо інспектували 103-ю повітряно-десантну бригаду в Зябрівці. Військовим показали вдосконалений захист БТР-80, адаптований під сучасні бойові дії.

білоруські генерали інспектують угруповання, розгорнуте біля кордонів з Україною, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає УНН.

Деталі

білоруські генерали продовжують інспектувати військове угруповання в прикордонні з Україною:

27 серпня з аеродрому "Мачулищі" гелікоптер Мі-8 ВПС рб доправив начальника озброєння вс рб андрія федіна та командувача сил спеціальних операцій (ссо) вадима денисенка в район зосередження 103-ї повітряно-десантної бригади (через аеродром "Зябрівка").

Чиновники перебували на околицях Зябрівки з 11:45 до 15:00, після чого повернулися в Мачулищі.

Зазначається, що військові "оцінили готовність підрозділів до захисту суверенітету і територіальної цілісності країни, а також звернули увагу на адаптацію техніки під сучасний стиль бойових дій".

За даними "Беларускі Гаюн", військовим показали противодронний і протикумулятивний захист ["мангал"], встановлений на БТР-80. Представлений комплект дає змогу збільшити захищеність БТР не тільки по бортах, а й зверху. Конструкція забезпечує посадку (висадку) десанту, а також ведення вогню з кулеметів, розташованих у башті БТР.

6 "шахедів" залетіли до білорусі, авіація білоруських ВПС була у небі фактично всю ніч - "Гаюн"27.08.2024, 12:40 • 18083 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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