6 "шахедів" залетіли до білорусі, авіація білоруських ВПС була у небі фактично всю ніч - "Гаюн"
Київ • УНН
Щонайменше 6 дронів-камікадзе "Шахед" залетіли до білорусі вночі. Авіація ВПС білорусі чергувала в небі над півднем країни практично всю ніч.
Щонайменше 6 "шахедів" вночі залетіло до білорусі, авіація впс білорусі була у повітрі фактично всю ніч, повідомив у вівторок моніторинговий телеграм-канал "Беларускі Гаюн", пише УНН.
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"Минулої ночі на територію білорусі з боку України залетіло не менше 6 дронів-камікадзе типу "Шахед", - ідеться у повідомленні.
За наведеними даними, "шахеди" залітали у повітряний простір білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України. "Перші два з них залетіли в районі 00:09, а подальші заходи були близько 00:30, 01:00, 03:27 та 05:55", - сказано у повідомленні.
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"Також зазначимо, що за інформацією "Беларускі Гаюн", авіація ВПС РБ чергувала в небі над півднем білорусі фактично всю ніч: винищувач із барановичів, якого було піднято близько 00:15, повернувся назад тільки о 02:00 і вже о 02:45 знову пішов у небо", - зазначає моніторинговий телеграм-канал.