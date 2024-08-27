6 «шахедов» залетели в Беларусь, авиация белорусских ВВС была в небе фактически всю ночь - «Гаюн»

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  116170 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  115161 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  114322 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  121069 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  108583 просмотра
публикации
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  108583 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  106553 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  148059 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  184329 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  378820 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  33215 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  46982 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  118067 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  113398 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  116886 просмотра
Актуальное
6 «шахедов» залетели в Беларусь, авиация белорусских ВВС была в небе фактически всю ночь - «Гаюн»

6 «шахедов» залетели в Беларусь, авиация белорусских ВВС была в небе фактически всю ночь - «Гаюн»

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 09:40  •  7387 просмотра

Read in English

По меньшей мере 6 дронов-камикадзе «Шахед» залетели в Беларусь ночью. Авиация ВВС Беларуси дежурила в небе над югом страны практически всю ночь.

По меньшей мере 6 «шахедов» ночью залетело в Беларусь, авиация ВПС Беларуси была в воздухе фактически всю ночь, сообщил во вторник мониторинговый телеграм-канал «Беларускі Гаюн», пишет УНН.

Детали

«Прошлой ночью на территорию Беларуси со стороны Украины залетело не менее 6 дронов-камикадзе типа «Шахед», - говорится в сообщении.

По приведенным данным, «шахеды» залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины. «Первые два из них залетели в районе 00:09, а дальнейшие мероприятия были около 00:30, 01:00, 03:27 и 05:55», - сказано в сообщении.

65 із 91 ворожих дронів та ракет знищили вночі, 10 "шахедів" втрачено, один перетнув кордон із білоруссю - Повітряні сили27 августа 2024, 06:45 • 16460 просмотров

«Также отметим, что по информации «Беларускі Гаюн», авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь: истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся обратно только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо», - отмечает мониторинговый телеграм-канал.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Эксклюзив
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
  •  32136 просмотра

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Эксклюзив
В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов
  •  36022 просмотра

В Раде назвали основные требования, которые должны быть к кандидату на должность руководителя Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
  •  39950 просмотра

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  106553 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  125965 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
25 августа 2024, 14:15  •  166311 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  189738 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  164382 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  147247 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  378820 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Популярные

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  108583 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  121069 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  114322 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  115161 просмотра
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  116170 просмотра

Публикации

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  108583 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  106553 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  148059 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  184329 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  378820 просмотра

Война

Под видом курьера шпионил за подразделениями морской пехоты: в Николаеве задержан агент фсб

Под видом курьера шпионил за подразделениями морской пехоты: в Николаеве задержан агент фсб

  •  176 просмотра
Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

  •  2632 просмотра
На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

  •  3733 просмотра
На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

  •  4143 просмотра
Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

  •  7906 просмотра

политика

Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

  •  2632 просмотра
Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

  •  9678 просмотра
Украина имеет целью открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в первом полугодии 2025 года - Шмыгаль

Украина имеет целью открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в первом полугодии 2025 года - Шмыгаль

  •  9221 просмотра
Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

  •  13855 просмотра
Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

  •  20166 просмотра

Война

Под видом курьера шпионил за подразделениями морской пехоты: в Николаеве задержан агент фсб

Под видом курьера шпионил за подразделениями морской пехоты: в Николаеве задержан агент фсб

  •  176 просмотра
Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

  •  2632 просмотра
На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

На Николаевщине ночью сбили 3 «шахеды», после массированной атаки рф один пострадавший в больнице

  •  3733 просмотра
На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

На Хмельнитчине утром сбили 4 вражеских цели. Из-за атаки рф ранен ребенок

  •  4143 просмотра
Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

  •  7906 просмотра

политика

Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

Необходимо заставить кремль повиноваться международному праву - Ермак

  •  2632 просмотра
Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

  •  9678 просмотра
Украина имеет целью открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в первом полугодии 2025 года - Шмыгаль

Украина имеет целью открыть все разделы переговоров о вступлении в ЕС в первом полугодии 2025 года - Шмыгаль

  •  9221 просмотра
Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

Байден и Моди обсудили войну в Украине после визита премьера Индии

  •  13855 просмотра
Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

Украина представит администрации Байдена список целей, которые хочет поразить дальнобойным оружием - Politico

  •  20166 просмотра

Новости Бизнеса

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

  •  8576 просмотра
В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  116051 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  116812 просмотра

Экономика

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

Шмыгаль: для поддержки военных нужно не менее 10 млн рабочих мест

  •  7906 просмотра
Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

Дефицит бюджета на следующий год достигает 35 млрд долларов - Шмыгаль

  •  9678 просмотра
Электронных сигарет на пять миллионов гривен продать не успели - во Львове обезвредили преступную группу

Электронных сигарет на пять миллионов гривен продать не успели - во Львове обезвредили преступную группу

  •  4356 просмотра
Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок

Елена Соседка: "Defiant Ones" Трампа может встряхнуть криптовалютный рынок
Эксклюзив

  •  32154 просмотра
В Украине вводят принцип "Воюй или работай" - Шмыгаль

В Украине вводят принцип "Воюй или работай" - Шмыгаль

  •  13700 просмотра

Киев

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН

Более 800 учебных заведений решили присоединиться к обновлению предмета "Защита Украины" - МОН
Эксклюзив

  •  39950 просмотра
Очередная атака рф на Киев: показали последствия

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

  •  24359 просмотра
Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

  •  26183 просмотра
Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

  •  20088 просмотра
Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

  •  32737 просмотра