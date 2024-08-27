6 «шахедов» залетели в Беларусь, авиация белорусских ВВС была в небе фактически всю ночь - «Гаюн»

По меньшей мере 6 «шахедов» ночью залетело в Беларусь, авиация ВПС Беларуси была в воздухе фактически всю ночь, сообщил во вторник мониторинговый телеграм-канал «Беларускі Гаюн», пишет УНН.

Детали

«Прошлой ночью на территорию Беларуси со стороны Украины залетело не менее 6 дронов-камикадзе типа «Шахед», - говорится в сообщении.

По приведенным данным, «шахеды» залетали в воздушное пространство Беларуси со стороны Черниговской и Киевской областей Украины. «Первые два из них залетели в районе 00:09, а дальнейшие мероприятия были около 00:30, 01:00, 03:27 и 05:55», - сказано в сообщении.

65 із 91 ворожих дронів та ракет знищили вночі, 10 "шахедів" втрачено, один перетнув кордон із білоруссю - Повітряні сили

«Также отметим, что по информации «Беларускі Гаюн», авиация ВВС РБ дежурила в небе над югом Беларуси фактически всю ночь: истребитель из Барановичей, который был поднят около 00:15, вернулся обратно только в 02:00 и уже в 02:45 снова ушел в небо», - отмечает мониторинговый телеграм-канал.