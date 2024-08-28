Оценили готовность: в беларуси проводится проверка военной группировки вблизи границ с Украиной
Киев • УНН
Начальник вооружения ВС РБ и командующий ССО инспектировали 103-ю воздушно-десантную бригаду в Зябровке. Военным показали усовершенствованную защиту БТР-80, адаптированную под современные боевые действия.
Белорусские генералы инспектируют группировку, развернутую у границ с Украиной, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает УНН.
Детали
Беларусские генералы продолжают инспектировать военную группировку в приграничье с Украиной:
27 августа с аэродрома "Мачулищи" вертолет Ми-8 ввс рб доставил начальника вооружения вс рб андрея федина и командующего Силами специальных операций (ССО) вадима денисенко в район сосредоточения 103-й воздушно-десантной бригады (через аэродром "Зябровка").
Чиновники находились в окрестностях Зябровки с 11:45 до 15:00, после чего вернулись в Мачулищи.
Указывается, что военные "оценили готовность подразделений к защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также обратили внимание на адаптацию техники под современный стиль боевых действий".
По данным "Беларускі Гаюн", военным показали противодронную и противокумулятивную защиту ["мангал"], установленную на БТР-80. Представленный комплект позволяет увеличить защищенность БТР не только по бортам, но и сверху. Конструкция обеспечивает посадку (высадку) десанта, а также ведение огня из пулеметов, расположенных в башне БТР.
6 "шахедов" залетели в беларусь, авиация белорусских ВВС была в небе фактически всю ночь - "Гаюн"27 августа 2024, 09:40 • 17004 просмотра