Оценили готовность: в беларуси проводится проверка военной группировки вблизи границ с Украиной

Белорусские генералы инспектируют группировку, развернутую у границ с Украиной, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает УНН.

Детали

Беларусские генералы продолжают инспектировать военную группировку в приграничье с Украиной:

27 августа с аэродрома "Мачулищи" вертолет Ми-8 ввс рб доставил начальника вооружения вс рб андрея федина и командующего Силами специальных операций (ССО) вадима денисенко в район сосредоточения 103-й воздушно-десантной бригады (через аэродром "Зябровка").

Чиновники находились в окрестностях Зябровки с 11:45 до 15:00, после чего вернулись в Мачулищи.

Указывается, что военные "оценили готовность подразделений к защите суверенитета и территориальной целостности страны, а также обратили внимание на адаптацию техники под современный стиль боевых действий".

По данным "Беларускі Гаюн", военным показали противодронную и противокумулятивную защиту ["мангал"], установленную на БТР-80. Представленный комплект позволяет увеличить защищенность БТР не только по бортам, но и сверху. Конструкция обеспечивает посадку (высадку) десанта, а также ведение огня из пулеметов, расположенных в башне БТР.

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