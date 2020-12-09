Оцінки матчу киян у ЛЧ: "якби так виграло "Динамо" Хацкевича - з нього б сміялися"

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Столичне "Динамо" вийшло у Лігу Європи, обігравши "Ференцварош" із рахунком 1:0. Але якість гри, у тому числі киян - розчарувала уболівальників, передає УНН із посиланням на "Футбол 24".

"Динамо" здобуло першу перемогу у груповому турнірі Ліги чемпіонів за 4 роки. Підопічні Мірчі Луческу на НСК "Олімпійський" мінімально обіграли угорський Ференцварош із рахунком 1:0 - завдяки голу Дениса Попова у другому таймі", - зазначає портал.

Вказується, що футбольна громадськість досить стримано відреагувала на перемогу динамівців - для переважної більшості експертів такий результат поєдинку був очікуваним. У той же час, майже всі відзначили не кращий рівень гри як у виконанні "біло-синіх", так і "Ференцвароша".

Так, журналіст Ігор Циганик залишився розчарованим грою "біло-синіх" у першому таймі.

"Препаскудний тайм від "Динамо" проти "Ференцвароша", - написав він у Facebook.

Агент В'ячеслав Заховайло відзначив велику кількість браку у виконанні обох команд. Єдине, що його порадувало, - переможний результат.

"Результат здобуто. Але гра у виконанні двох команд мені не сподобалася. Багато метушні, сумбуру і емоцій...", - зазначив він.

Президент УАФ Андрій Павелко привітав київський клуб з довгоочікуваною перемогою і єврокубковою весною.

"...Вітаю уболівальників, футболістів, тренерів і керівництво клубу з важливою перемогою, яка дарує всій Україні єврокубкову весну-2021", - написав він.

Журналіст і коментатор Setanta Sports Ігор Бойко у своєму авторському Telegram-каналі дещо скептично оцінив потенціал нинішнього "Динамо", яке, на його думку, вимагає серйозного посилення.

Скаут Алекс Великих підкреслив важливу роль українських гравців і клубних вихованців у третьому місці киян у груповому турнірі.

Консультант футбольних CRM Сергій Герц виділив Олександра Зубкова, як кращого гравця у команді Сергія Реброва.

Журналіст Руслан Свірін вражений сміливістю голкіпера "Ференцвароша" і вважає перемогу киян цілком заслуженою.

Оглядач Tribuna.com Олександр Сажко віддав належне Мірчі Луческу, але у той же час, і далі не вірить у перспективи співпраці румуна із київським клубом. Щодо матчу "Динамо - Ференцварош", то журналіст назвав його "жахливим".

Журналіст Gazeta.ua і блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко розчарований грою півзахисту "Динамо", а також здивований висловлюваннями Сергія Реброва після фінального свистка на НСК "Олімпійський".

Як повідомляв УНН, "Динамо" вийшло у Лігу Європи УЄФА.

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