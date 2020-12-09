Оценки матча киевлян в ЛЧ: "если бы так выиграло "Динамо" Хацкевича - с него бы смеялись"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Столичное "Динамо" вышло в Лигу Европы, обыграв "Ференцварош" со счетом 1:0. Но качество игры, в том числе киевлян - разочаровало болельщиков, передает УНН со ссылкой на "Футбол 24".
"Динамо" одержало первую победу в групповом турнире Лиги чемпионов за 4 года. Подопечные Мирчи Луческу на НСК "Олимпийский" минимально обыграли венгерский Ференцварош со счетом 1:0 - благодаря голу Дениса Попова во втором тайме", - отмечает портал.
Указывается, что футбольная общественность достаточно сдержанно отреагировала на победу динамовцев - для подавляющего большинства экспертов такой исход поединка был ожидаемым. В то же время, почти все отметили не лучший уровень игры как в исполнении "бело-синих", так и "Ференцвароша".
Так, журналист Игорь Цыганык остался разочарованным игрой "бело-синих" в первом тайме.
"Препаскудный тайм от "Динамо" против "Ференцвароша", - написал он в Facebook.
Агент Вячеслав Заховайло отметил большое количество брака в исполнении обеих команд. Единственное, что его порадовало, - победный результат.
"Результат добыт. Но игра в исполнении двух команд мне не понравилась. Много суеты, сумбура и эмоций...", - отметил он.
Президент УАФ Андрей Павелко поздравил киевский клуб с долгожданной победой и еврокубковой весной.
"...Поздравляю болельщиков, футболистов, тренеров и руководство клуба с важной победой, которая дарит всей Украине еврокубковую весну-2021", - написал он.
Журналист и комментатор Setanta Sports Игорь Бойко в своем авторском Telegram-канале несколько скептически оценил потенциал нынешнего "Динамо", которое, по его мнению, требует серьезного усиления.
Скаут Алекс Великих подчеркнул важную роль украинских игроков и клубных воспитанников в третьем месте киевлян в групповом турнире.
Консультант футбольных CRM Сергей Герц выделил Александра Зубкова, как лучшего игрока в команде Сергея Реброва.
Журналист Руслан Свирин поражен смелостью голкипера "Ференцвароша" и считает победу киевлян вполне заслуженной.
Обозреватель Tribuna.com Александр Сажко отдал должное Мирче Луческу, но в то же время, по-прежнему не верит в перспективы сотрудничества румына с киевским клубом. Относительно матча "Динамо - Ференцварош", то журналист назвал его "ужасным".
Журналист Gazeta.ua и блоггер "Футбол 24" Сергей Тищенко разочарован игрой полузащиты "Динамо", а также удивлен высказываниями Сергея Реброва после финального свистка на НСК "Олимпийский".
Как сообщал УНН, "Динамо" вышло в Лигу Европы.