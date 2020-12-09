Оценки матча киевлян в ЛЧ: "если бы так выиграло "Динамо" Хацкевича - с него бы смеялись"

ukru
Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 25965 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 56398 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 101988 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 107733 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121924 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 154791 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201796 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196133 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 285872 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 340407 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 74277 просмотра
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 55151 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 66656 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 37717 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 52736 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 340400 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 292612 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 447191 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 413007 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 395918 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 113559 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 192184 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 220017 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 199604 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 285868 просмотра
Актуальное
Оценки матча киевлян в ЛЧ: "если бы так выиграло "Динамо" Хацкевича - с него бы смеялись"

Оценки матча киевлян в ЛЧ: "если бы так выиграло "Динамо" Хацкевича - с него бы смеялись"

Киев  •  УНН

 • 10539 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Столичное "Динамо" вышло в Лигу Европы, обыграв "Ференцварош" со счетом 1:0. Но качество игры, в том числе киевлян - разочаровало болельщиков, передает УНН со ссылкой на "Футбол 24".

"Динамо" одержало первую победу в групповом турнире Лиги чемпионов за 4 года. Подопечные Мирчи Луческу на НСК "Олимпийский" минимально обыграли венгерский Ференцварош со счетом 1:0 - благодаря голу Дениса Попова во втором тайме", - отмечает портал.

Указывается, что футбольная общественность достаточно сдержанно отреагировала на победу динамовцев - для подавляющего большинства экспертов такой исход поединка был ожидаемым. В то же время, почти все отметили не лучший уровень игры как в исполнении "бело-синих", так и "Ференцвароша".

Так, журналист Игорь Цыганык остался разочарованным игрой "бело-синих" в первом тайме.

"Препаскудный тайм от "Динамо" против "Ференцвароша", - написал он в Facebook.

Агент Вячеслав Заховайло отметил большое количество брака в исполнении обеих команд. Единственное, что его порадовало, - победный результат.

"Результат добыт. Но игра в исполнении двух команд мне не понравилась. Много суеты, сумбура и эмоций...", - отметил он.

Президент УАФ Андрей Павелко поздравил киевский клуб с долгожданной победой и еврокубковой весной.

"...Поздравляю болельщиков, футболистов, тренеров и руководство клуба с важной победой, которая дарит всей Украине еврокубковую весну-2021", - написал он.

Журналист и комментатор Setanta Sports Игорь Бойко в своем авторском Telegram-канале несколько скептически оценил потенциал нынешнего "Динамо", которое, по его мнению, требует серьезного усиления.

Скаут Алекс Великих подчеркнул важную роль украинских игроков и клубных воспитанников в третьем месте киевлян в групповом турнире.

Консультант футбольных CRM Сергей Герц выделил Александра Зубкова, как лучшего игрока в команде Сергея Реброва.

Журналист Руслан Свирин поражен смелостью голкипера "Ференцвароша" и считает победу киевлян вполне заслуженной.

Обозреватель Tribuna.com Александр Сажко отдал должное Мирче Луческу, но в то же время, по-прежнему не верит в перспективы сотрудничества румына с киевским клубом. Относительно матча "Динамо - Ференцварош", то журналист назвал его "ужасным".

Журналист Gazeta.ua и блоггер "Футбол 24" Сергей Тищенко разочарован игрой полузащиты "Динамо", а также удивлен высказываниями Сергея Реброва после финального свистка на НСК "Олимпийский".

Как сообщал УНН, "Динамо" вышло в Лигу Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы