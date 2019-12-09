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Отруєння дітей на Чернігівщині: відкрито кримінальне провадження

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Чернігівщині діти з’їли отруйну рослину та запили водою з річки. Внаслідок отруєння одна дитина загинула, двоє наразі у лікарні – їхньому життю нічого не загрожує. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Так, троє хлопців 2005, 2007 і 2010 років народження надійшли до Новгород-Сіверської центральної районної лікарні з одного з сіл району. У всіх трьох було отруєння невідомої етіології.

“На жаль через кілька годин наймолодший школяр помер. Зважаючи на тяжкий стан хлопців, медики прийняли рішення про термінове переведення пацієнтів до Чернігівської обласної лікарні. Там медперсоналу вдалося стабілізувати стан потерпілих, вони опритомніли і їх життю вже нічого не загрожує”, — йдеться у повідомленні.

Як розповіли підлітки, під час гри на околиці села вони з’їли корінь рослини, схожої на отруйний борщівник, та запили його водою з річки. Після цього усім стало зле й діти були госпіталізовані до лікарні.

“Відкрито провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Наразі поліція проводить досудове розслідування обставин нещасного випадку”, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, троє дітей у Чернігівській області отруїлися невідомою речовиною, одна дитина померла у реанімації однієї із районних лікарень.

Причиною отруєння стало те, що діти вжили в їжу корінь рослини — борщівника — та запили водою з річки.

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