Отравление детей в Черниговской области: открыто уголовное производство

Так, трое ребят 2005, 2007 и 2010 годов рождения поступили в Новгород-Северскую центральную районную больницц с одного из сел района. У всех трех отравление неизвестной этиологии.

"К сожалению через несколько часов самый младший школьник умер. Несмотря на тяжелое состояние ребят, медики приняли решение о срочном переводе пациентов в Черниговскую областную больницу. Там медперсоналу удалось стабилизировать состояние пострадавших, они очнулись и их жизни уже ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как рассказали подростки, во время игры на окраине села они съели корень растения, похожего на ядовитый борщевик, и запили его водой из реки. После этого всем стало плохо и дети были госпитализированы в больницу.

"Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). В настоящее время полиция проводит досудебное расследование обстоятельств несчастного случая", - сообщили в полиции.

Напомним, трое детей в Черниговской области отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации одной из районных больниц.

Причиной отравления стало то, что дети приняли в пищу корень растения - борщевика - и запили водой из реки.