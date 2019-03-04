Отримувачів субсидій у січні поменшало на майже 42%

"У січні 2019 року кількість домогосподарств (ДГ), що отримують субсидії, та середній розмір призначеної субсидії були нижчими, ніж торік (відповідно на 41,8% р/р та 21,3% р/р). Це відбулося на тлі зростання доходів ДГ та змін нормативів і критеріїв призначення субсидій, запроваджених у 2018 році", - повідомили у НБУ.

Усього у січні субсидії отримували 3,7 млн або приблизно чверть усіх домогосподарств, додали у Нацбанку.

"Натомість через підвищення тарифів на опалення та гарячу воду у січні (відповідно на 11,0% та 9,4% у середньому по Україні) середній розмір призначених субсидій збільшився порівняно з попереднім місяцем (на 28,5% м/м – до 916 грн)", - вказали у НБУ.

Нагадаємо, українці у березні отримають субсидії готівкою.