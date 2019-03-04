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Отримувачів субсидій у січні поменшало на майже 42%

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Кількість домогосподарств, що отримують субсидії, у січні 2019 року була нижчою, ніж торік, на 41,8% (рік до року). Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.

"У січні 2019 року кількість домогосподарств (ДГ), що отримують субсидії, та середній розмір призначеної субсидії були нижчими, ніж торік (відповідно на 41,8% р/р та 21,3% р/р). Це відбулося на тлі зростання доходів ДГ та змін нормативів і критеріїв призначення субсидій, запроваджених у 2018 році", - повідомили у НБУ.

Усього у січні субсидії отримували 3,7 млн або приблизно чверть усіх домогосподарств, додали у Нацбанку.

"Натомість через підвищення тарифів на опалення та гарячу воду у січні (відповідно на 11,0% та 9,4% у середньому по Україні) середній розмір призначених субсидій збільшився порівняно з попереднім місяцем (на 28,5% м/м – до 916 грн)", - вказали у НБУ.

Нагадаємо, українці у березні отримають субсидії готівкою.

Українські Національні Новини

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