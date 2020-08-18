Освітянам не потрібно зараз проходити медогляд - МОЗ

"Щоб багато не говорити: ні, не повинні вони проходити медогляди (освітяни). Це були внесені відповідні зміни у зв’язку з карантинними обмеженнями", - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи повинні освітяни зараз проходити медогляди.

Нагадаємо, перед початком навчального року вчителів не тестуватимуть на СOVID-19.