Освітянам не потрібно зараз проходити медогляд - МОЗ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Освітянам не потрібно зараз проходити медогляди - відповідні зміни були внесені у зв’язку з карантинними обмеженнями. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Щоб багато не говорити: ні, не повинні вони проходити медогляди (освітяни). Це були внесені відповідні зміни у зв’язку з карантинними обмеженнями", - сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи повинні освітяни зараз проходити медогляди.

Нагадаємо, перед початком навчального року вчителів не тестуватимуть на СOVID-19.

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