Работникам сферы образования не нужно сейчас проходить медосмотр - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Работникам сферы образования не нужно сейчас проходить медосмотры - соответствующие изменения были внесены в связи с карантинными ограничениями. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Чтобы много не говорить: нет, не должны они проходить медосмотры (работники сферы образования). Это были внесены соответствующие изменения в связи с карантинными ограничениями", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, должны ли педагоги сейчас проходить медосмотры.
Напомним, перед началом учебного года учителей не будут тестировать на СOVID-19.