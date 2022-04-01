Освітянам на окупованих територіях обіцяють грошову винагороду за викладання російською – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російські окупанти обіцяють грошову винагороду освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети на окупованих територіях російською мовою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Окупанти не полишають ідеї запровадити навчальний процес у закладах освіти за своїми стандартами та російською мовою у квітні 2022 року. Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду", - йдеться в повідомленні.
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Також, повідомляється, що окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої “гуманітарної допомоги” місцевим мешканцям. При цьому вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з міста Запоріжжя.
"У тимчасово зайнятому ворогом населеному пункті Щастя Луганської області усі спроби окупантів відновити роботу теплоелектростанції, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок бойових дій, виявились марними, адже кваліфіковані фахівці залишили населений пункт", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, в Станиці Луганській російські загарбники проводять пропагандистські заходи. Зокрема, працівники окупаційної адміністрації здійснюють роботу з малозабезпеченими сім’ями, що перебувають на обліку у соціальних службах, та роздають так звану “гуманітарну допомогу”.
Доповнення
Російські війська на тимчасово окупованих територіях вилучають та знищують українську літературу та підручники історії України.