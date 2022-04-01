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Педагогам на оккупированных территориях обещают денежное вознаграждение за преподавание на русском - Генштаб

Киев • УНН

 • 99778 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российские оккупанты обещают денежное вознаграждение педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы на оккупированных территориях на русском языке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Педагогам на оккупированных территориях обещают денежное вознаграждение за преподавание на русском - Генштаб

Цитата

"Оккупанты не оставляют идеи ввести учебный процесс в учебных заведениях по своим стандартам и на русском языке в апреле 2022 года. Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Детали

Также, сообщается, что оккупанты продолжают делать попытки раздачи так называемой “гуманитарной помощи” местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожье.

"Во временно занятом врагом населенном пункте Счастье Луганской области все попытки оккупантов возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате боевых действий, оказались тщетными, ведь квалифицированные специалисты покинули населенный пункт", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Станице Луганской русские захватчики проводят пропагандистские мероприятия. В частности, работники оккупационной администрации осуществляют работу с малообеспеченными семьями, состоящими на учете в социальных службах, и раздают так называемую “гуманитарную помощь”.

Дополнение

Российские войска на временно оккупированных территориях изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории Украины.

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