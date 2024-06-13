Остін не пояснив, чому США не надають Україні системи Patriot
Київ • УНН
Глава Пентагону уник відповіді на запитання, чому США не передають Україні системи Patriot, але натомість зауважив, що ППО є пріоритетом і вони працюють над цим щодня.
Міністр оборони США Ллойд Остін не пояснив, чому Америка не надає Україні системи Patriot, хоча у неї їх більше, ніж в інших країн, передає кореспондент УНН.
Журналіст під час брифінгу за результатами засідання "Рамштайн" зазначив, що США мають найбільше систем Patriot та запитав, чому їх не надають Україні. У відповідь на це Остін сказав: "Протиповітряна оборона є найбільшим пріоритетом. Ми щодня щодо цього працюємо".
Доповнення
KyivPost повідомляв, що у розпорядженні США є понад тисячу пускових установок системи протиповітряної оборони Patriot. З них 500 перебувають у резерві.
Додамо
Остін повідомив, що США не будуть передавати Україні Patriot, який в Польщі.
AP повідомляло з посиланням на джерела, що США відправлять Україні ще одну ракетну систему Patriot.
Голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра коментуючи інформацію ЗМІ про рішення США передати ще один Patriot з Польщі в Україну, заявив, що переміщення всієї батареї Patriot в Україну є небезпечним.