Остин не объяснил, почему США не предоставляют Украине системы Patriot

Министр обороны США Ллойд Остин не объяснил, почему Америка не предоставляет Украине системы Patriot, хотя у нее их больше, чем у других стран, передает корреспондент УНН.

Журналист во время брифинга по результатам заседания "Рамштайн" отметил, что США имеют больше всего систем Patriot и спросил, почему их не предоставляют Украине. В ответ на это Остин сказал: "Противовоздушная оборона является самым большим приоритетом. Мы ежедневно над этим работаем".

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KyivPost сообщал, что в распоряжении США есть более тысячи пусковых установок системы противовоздушной обороны Patriot. Из них 500 находятся в резерве.

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Остин сообщил, что США не будут передавать Украине Patriot, который в Польше.

AP сообщало со ссылкой на источники, что США отправят Украине еще одну ракетную систему Patriot.

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера комментируя информацию СМИ о решении США передать еще один Patriot из Польши в Украину, заявил, что перемещение всей батареи Patriot в Украину является опасным.