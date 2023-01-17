Остання масована атака по Україні: пошкоджено 1 блок ТЕС на Сході, ще 8 - на Заході
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У результаті останньої масованої атаки рф по Україні, пошкоджень зазнали 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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“Остання масована атака мала деструктивні наслідки й для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія”, – сказав прем’єр.
Деталі
За словами прем’єр-міністра, це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення.
У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи для надходження більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень.
“В енергетичній галузі відчуваємо постійну підтримку іноземних друзів і наших партнерів. Зокрема, за кошти Фонду підтримки енергетики України плануємо закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро”, – додав прем’єр.
За його словами, з останніх надходжень — це 45 електростанцій резервного живлення від Азербайджану та потужні генератори для Чернігівщини, надані Японією.
Доповнення
В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особило у ранкові та вечірні піки. Ліміти споживання областей діють упродовж доби. У шести областях ліміти вже перевищені, застосовуються аварійні відключення.