Остання масована атака по Україні: пошкоджено 1 блок ТЕС на Сході, ще 8 - на Заході

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 16623 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 36058 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 44758 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 54928 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 95443 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 56424 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 117902 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 83686 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 64342 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119896 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 58984 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 47933 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 114191 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 51647 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 48174 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 95361 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 115503 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 117852 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 235316 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 283866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 49078 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 52527 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 33042 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 37087 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 52338 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Остання масована атака по Україні: пошкоджено 1 блок ТЕС на Сході, ще 8 - на Заході

Київ • УНН

 • 533875 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У результаті останньої масованої атаки рф по Україні, пошкоджень зазнали 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Остання масована атака по Україні: пошкоджено 1 блок ТЕС на Сході, ще 8 - на Заході

Цитата

“Остання масована атака мала деструктивні наслідки й для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія”, – сказав прем’єр.

Деталі

За словами прем’єр-міністра, це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення.

У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи для надходження більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень.

“В енергетичній галузі відчуваємо постійну підтримку іноземних друзів і наших партнерів. Зокрема, за кошти Фонду підтримки енергетики України плануємо закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро”, – додав прем’єр.

За його словами, з останніх надходжень — це 45 електростанцій резервного живлення від Азербайджану та потужні генератори для Чернігівщини, надані Японією.

Доповнення

В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особило у ранкові та вечірні піки. Ліміти споживання областей діють упродовж доби. У шести областях ліміти вже перевищені, застосовуються аварійні відключення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономіка
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24