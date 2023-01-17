Последняя массированная атака по Украине: поврежден 1 блок ТЭС на Востоке, еще 8 - на Западе

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 20101 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 75222 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 117286 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116861 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 266307 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133012 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121679 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372124 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83693 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136428 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.8м/с
75%
Популярные новости

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77479 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16834 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12714 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12369 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 13729 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 266307 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293353 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372124 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347675 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394962 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77507 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111566 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130812 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170465 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79690 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Последняя массированная атака по Украине: поврежден 1 блок ТЭС на Востоке, еще 8 - на Западе

Киев • УНН

 • 533875 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В результате последней массированной атаки рф по Украине, повреждения получили 1 блок тепловой электростанции на Востоке и 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашей страны. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Последняя массированная атака по Украине: поврежден 1 блок ТЭС на Востоке, еще 8 - на Западе

Цитата

“Последняя массированная атака имела деструктивные последствия и для украинской энергетики. Были повреждены объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на Востоке и 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия”, – сказал премьер.

Детали

По словам премьер-министра, это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме, что вынуждает ежедневно, начиная с 15 января, применять аварийные отключения.

В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы для поступления больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений.

“В энергетической отрасли чувствуем постоянную поддержку иностранных друзей и наших партнеров. В частности, за средства Фонда поддержки энергетики Украины планируем закупить энергооборудования на сумму более 100 млн евро”, – добавил премьер.

По его словам, из последних поступлений — это 45 электростанций резервного питания от Азербайджана и мощные генераторы для Черниговщины, предоставленные Японией.

Дополнение

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренние и вечерние пики. Лимиты потребления областей действуют в течение суток. В шести областях лимиты уже превышены, применяются аварийные отключения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономика
Brent
$61.53
Bitcoin
$76,719.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,996.15
Ethereum
$1,469.20