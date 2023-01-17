Последняя массированная атака по Украине: поврежден 1 блок ТЭС на Востоке, еще 8 - на Западе

Цитата

“Последняя массированная атака имела деструктивные последствия и для украинской энергетики. Были повреждены объекты генерации: 1 блок тепловой электростанции на Востоке и 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия”, – сказал премьер.

Детали

По словам премьер-министра, это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме, что вынуждает ежедневно, начиная с 15 января, применять аварийные отключения.

В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы для поступления больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений.

“В энергетической отрасли чувствуем постоянную поддержку иностранных друзей и наших партнеров. В частности, за средства Фонда поддержки энергетики Украины планируем закупить энергооборудования на сумму более 100 млн евро”, – добавил премьер.

По его словам, из последних поступлений — это 45 электростанций резервного питания от Азербайджана и мощные генераторы для Черниговщины, предоставленные Японией.

Дополнение

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренние и вечерние пики. Лимиты потребления областей действуют в течение суток. В шести областях лимиты уже превышены, применяются аварийные отключения.