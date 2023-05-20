Останні 2 дні окупанти зменшили атаки на Лимано-Куп'янському напрямку - Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Останні два дні російські окупанти зменшили кількість атак на Лимано-Куп'янському напрямку з п'яти-семи до однієї. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"До останнього часу вони намагалися проводити 5-7 атак на Лимано-Куп'янському напрямку. Останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні лише одну атаку провести. Так було і цієї доби, в районі Білогорівки вони намагалися штурмувати наші підрозділи, зазнали втрат і відступили. 32 окупанти було вбито, 79 зазнали поранень, одного взяли в полон", - повідомив речник.
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За його словами, на Лимано-Куп'янському напрямку діють тільки регулярні війська рф, через що вони "менш активні в атакуючому плані", однак більше накривають вогнем українські позиції.
"Вже понад місяць спостерігається така тенденція. За цю добу ворог 509 разів обстріляв наші позиції усіма калібрами і артилерійськими системами, і здійснив 12 авіанальотів", - зазначив Череватий.
Він додав, що для окупантів "пріоритетом" залишається саме Бахмутський напрямок, який став "певним символом", який вони хочуть пройти й "показати, що вони на щось спроможні". Крім цього, продовжив речник, Бахмут є "ключем до Костянтинівки, і потім до Слов'янсько-Краматорської агломерації".
"Ворог намагався бути активним, ну якщо це все разом можна було назвати тим так званим великим наступом. Завдяки героїзму, мужності і влучності наших військовослужбовців він був зірваний. На Куп'янсько-Лиманському напрямку активність ворога було доволі потужно збито, зараз він менше проявляє атакуючих спроможностей", - підсумував він.
Нагадаємо
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор 3 травня повідомив, що за добу Лиманський та Куп’янський напрямки стали рекордсменами з кількості ворожих обстрілів - 565.