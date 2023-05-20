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Последние 2 дня оккупанты уменьшили атаки на Лимано-Купянском направлении - Череватый

Последние 2 дня оккупанты уменьшили атаки на Лимано-Купянском направлении - Череватый

Киев • УНН

 • 599972 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Последние два дня российские оккупанты уменьшили количество атак на Лимано-Купянском направлении с пяти-семи до одной. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"До последнего времени они пытались проводить 5-7 атак на Лимано-Купянском направлении. Последние двое суток мы наблюдаем, что они способны лишь одну атаку провести. Так было и в эти сутки, в районе Белогоровки они пытались штурмовать наши подразделения, понесли потери и отступили. 32 оккупанта были убиты, 79 получили ранения, одного взяли в плен", - сообщил спикер.

Детали

По его словам, на Лимано-Купянском направлении действуют только регулярные войска рф, из-за чего они "менее активны в атакующем плане", однако больше накрывают огнем украинские позиции.

"Уже больше месяца наблюдается такая тенденция. За эти сутки враг 509 раз обстрелял наши позиции всеми калибрами и артиллерийскими системами, и совершил 12 авианалетов", - отметил Череватый.

Он добавил, что для окупантов "приоритетом" остается именно Бахмутское направление, которое стало "определенным символом", которое они хотят пройти и "показать, что они на что-то способны". Кроме этого, продолжил спикер, Бахмут является "ключом в Константиновку, а затем в Славянско-Краматорскую агломерацию".

"Враг пытался быть активным, ну если это все вместе можно было назвать тем так называемым великим наступлением. Благодаря героизму, мужеству и меткости наших военнослужащих он был сорван. На Купянско-Лиманском направлении активность врага была достаточно мощно сбита, сейчас он меньше проявляет атакующих способностей", - подытожил он.

Напомним

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор 3 мая сообщил, что за сутки Лиманское и Купянское направления стали рекордсменами по количеству вражеских обстрелов - 565.

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