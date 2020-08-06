Особу, яка вчинила напад на миколаївського авторитета “Мультіка”, ще досі не встановлено – поліція

"На даний момент слідство триває. Особа, яка вчинила вказаний злочин невідома, але є певні напрацювання і ми в цьому напрямку працюємо…У даному провадженні проведено 42 експертизи, допитано понад 370 свідків, отримано 51 ухвалу щодо проведення обшуків, які були проведені. Особа не встановлена, але є декілька версій, і ми їх відпрацьовуємо. Ця справа не лежить на місці, вона розслідується", - сказав Шайхет.

Як повідомлялося, у поліції назвали версії нападу на миколаївського авторитета “Мультіка”.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва на території бізнес-центру підстрелили місцевого авторитета Михайла Титова, більш відомого як “Мультік”.