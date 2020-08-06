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Особу, яка вчинила напад на миколаївського авторитета “Мультіка”, ще досі не встановлено – поліція

Особу, яка вчинила напад на миколаївського авторитета “Мультіка”, ще досі не встановлено – поліція

Київ • УНН

 • 24178 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. У справі щодо нападу у центрі Миколаєва на місцевого авторитета Михайла Титова, більш відомого як “Мультік”, проведено 42 експертизи, допитано понад 370 свідків. Проте особу, яка вчинила напад ще досі не встановлено. Про це заявив начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"На даний момент слідство триває. Особа, яка вчинила вказаний злочин невідома, але є певні напрацювання і ми в цьому напрямку працюємо…У даному провадженні проведено 42 експертизи, допитано понад 370 свідків, отримано 51 ухвалу щодо проведення обшуків, які були проведені. Особа не встановлена, але є декілька версій, і ми їх відпрацьовуємо. Ця справа не лежить на місці, вона розслідується", - сказав Шайхет.

Як повідомлялося, у поліції назвали версії нападу на миколаївського авторитета “Мультіка”.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва на території бізнес-центру підстрелили місцевого авторитета Михайла Титова, більш відомого як “Мультік”.

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