Лицо, совершившее нападение на николаевского авторитета "Мультика", до сих пор не установлено - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В деле о нападении в центре Николаева на местного авторитета Михаила Титова, более известного как "Мультик", проведено 42 экспертизы, допрошено более 370 свидетелей. Однако лицо, совершившее нападение, до сих пор не установлено. Об этом заявил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"На данный момент следствие продолжается. Лицо, совершившее данное преступление неизвестно, но есть определенные наработки и мы в этом направлении работаем... В данном производстве проведено 42 экспертизы, допрошено более 370 свидетелей, получено 51 постановление о проведении обысков, которые были проведены. Лицо не установлено, но есть несколько версий, и мы их отрабатываем. Это дело не лежит на месте, оно расследуется", - сказал Шайхет.
Как сообщалось, в полиции назвали версии нападения на николаевского авторитета "Мультика".
Напомним, в центре Николаева на территории бизнес-центра подстрелили местного авторитета Михаила Титова, более известного как "Мультик".