Особлива пропозиція: президент Сальвадора запропонував США в'язницю для мігрантів і "злочинних" американців

ukenru
09:48 • 9684 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 31981 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 83056 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 117206 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150856 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208227 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168734 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150479 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124571 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109673 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 115880 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 119394 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 113987 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 118602 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 112685 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 168622 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 167291 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299833 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327848 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 263001 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 44021 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 47743 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 113987 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 95016 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117700 перегляди
Актуальне
Особлива пропозиція: президент Сальвадора запропонував США в'язницю для мігрантів і "злочинних" американців

Особлива пропозиція: президент Сальвадора запропонував США в'язницю для мігрантів і "злочинних" американців

Київ • УНН

 • 23789 перегляди

Президент Сальвадору запропонував США розміщувати їхніх злочинців у мегав'язниці Cecot за винагороду. Пропозиція включає утримання як американських громадян, так і нелегальних мігрантів з інших країн.

Президент Сальвадору Найіб Букеле запропонував утримувати небезпечних американських та іноземних "злочинців", присланих зі Сполучених Штатів, у мегав'язниці його країни.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Президент Сальвадору Найіб Букеле після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо запропонував приймати в себе в країні не тільки депортованих мігрантів, а й американських "небезпечних злочинців".

Ми запропонували США можливість віддати на аутсорс частину пенітенціарної системи. Ми готові прийняти лише засуджених злочинців (включно з громадянами США) у нашій мегатюрмі Cecot в обмін на винагороду. Ця винагорода буде відносно невеликою для США, але значною для нас, і дозволить зробити нашу тюремну систему стійкою

- написав Букеле в соцмережі X.

Рубіо привітав пропозицію та сказав, що він "глибоко" вдячний Букеле, чия війна з бандами підвищила його популярність у Сальвадорі та інших країнах. Після зустрічі з Букеле в понеділок Рубіо сказав, що він поінформував президента Дональда Трампа про пропозицію, яку він назвав безпрецедентною.

Пізніше Державний департамент додав, що Букеле погодився прийняти іммігрантів без документів з будь-якої країни, а не лише із Сальвадору, які були засуджені за злочини, зокрема членів угруповань MS-13 і Tren de Aragua.

Довідково

Букеле користується великою популярністю завдяки своїй боротьбі з угрупованнями, заснованій на надзвичайному стані, через який з 2022 року без ордерів було затримано близько 83 000 осіб, багато з яких невинні, за що його критикують правозахисні групи.

Cecot, або Центр утримання терористів, - це в'язниця, відкрита в Сальвадорі 2023 року. У ній можуть утримувати до 40 тис. ув'язнених. Станом на червень 2024 року, у Cecot перебувало менше ніж 15 тис. осіб.

Трамп підготує об'єкт у Гуантанамо для 30 тис. мігрантів - ЗМІ29.01.25, 22:58 • 25880 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами