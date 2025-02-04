Особлива пропозиція: президент Сальвадора запропонував США в'язницю для мігрантів і "злочинних" американців

Президент Сальвадору Найіб Букеле запропонував утримувати небезпечних американських та іноземних "злочинців", присланих зі Сполучених Штатів, у мегав'язниці його країни.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Президент Сальвадору Найіб Букеле після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо запропонував приймати в себе в країні не тільки депортованих мігрантів, а й американських "небезпечних злочинців".

Ми запропонували США можливість віддати на аутсорс частину пенітенціарної системи. Ми готові прийняти лише засуджених злочинців (включно з громадянами США) у нашій мегатюрмі Cecot в обмін на винагороду. Ця винагорода буде відносно невеликою для США, але значною для нас, і дозволить зробити нашу тюремну систему стійкою - написав Букеле в соцмережі X.

Рубіо привітав пропозицію та сказав, що він "глибоко" вдячний Букеле, чия війна з бандами підвищила його популярність у Сальвадорі та інших країнах. Після зустрічі з Букеле в понеділок Рубіо сказав, що він поінформував президента Дональда Трампа про пропозицію, яку він назвав безпрецедентною.

Пізніше Державний департамент додав, що Букеле погодився прийняти іммігрантів без документів з будь-якої країни, а не лише із Сальвадору, які були засуджені за злочини, зокрема членів угруповань MS-13 і Tren de Aragua.

Довідково

Букеле користується великою популярністю завдяки своїй боротьбі з угрупованнями, заснованій на надзвичайному стані, через який з 2022 року без ордерів було затримано близько 83 000 осіб, багато з яких невинні, за що його критикують правозахисні групи.

Cecot, або Центр утримання терористів, - це в'язниця, відкрита в Сальвадорі 2023 року. У ній можуть утримувати до 40 тис. ув'язнених. Станом на червень 2024 року, у Cecot перебувало менше ніж 15 тис. осіб.

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