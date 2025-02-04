Особое предложение: президент Сальвадора предложил США тюрьму для мигрантов и «преступных» американцев

Президент Сальвадора Найиб Букеле предложил содержать опасных американских и иностранных "преступников", присланных из Соединенных Штатов, в мегатюрьме его страны.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Президент Сальвадора Найиб Букеле после встречи с госсекретарем США Марко Рубио предложил принимать у себя в стране не только депортированных мигрантов, но и американских "опасных преступников".

Мы предложили США возможность отдать на аутсорс часть пенитенциарной системы. Мы готовы принять только осужденных преступников (включая граждан США) в нашей мегатюрьме Cecot в обмен на вознаграждение. Это вознаграждение будет относительно небольшим для США, но значительным для нас, и позволит сделать нашу тюремную систему устойчивой - написал Букеле в соцсети X.

Рубио приветствовал предложение и сказал, что он "глубоко" благодарен Букеле, чья война с бандами повысила его популярность в Сальвадоре и других странах. После встречи с Букеле в понедельник Рубио сказал, что он проинформировал президента Дональда Трампа о предложении, которое он назвал беспрецедентным.

Позже Государственный департамент добавил, что Букеле согласился принять иммигрантов без документов из любой страны, а не только из Сальвадора, которые были осуждены за преступления, в частности членов группировок MS-13 и Tren de Aragua.

Справочно

Букеле пользуется большой популярностью благодаря своей борьбе с группировками, основанной на чрезвычайном положении, из-за которого с 2022 года без ордеров было задержано около 83 000 человек, многие из которых невиновны, за что его критикуют правозащитные группы.

Cecot, или Центр содержания террористов, - это тюрьма, открытая в Сальвадоре в 2023 году. В ней могут содержать до 40 тыс. заключенных. По состоянию на июнь 2024 года, в Cecot находилось менее 15 тыс. человек.

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