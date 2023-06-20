Основні евакуаційні роботи на Херсонщині завершені - речник ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Основні заходи щодо евакуації з підтоплених території Херсонщини проведені. Деякі люди починають повертаються до своїх будинків. Про це повідомив під час брифінгу речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, передає УНН.
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"Основна робота щодо проведення евакозаходів вона проведена. І я більше скажу що люди потроху починають деякі повертатися до своїх власних будинків і ділянок”, - сказав речник.
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Також Хорунжий звернув увагу людей на техніку поводження з вибухонебезпечними предметами, які могли бути винесені течією. Він зауважив, що у разі знаходження підозрілих предметів, необхідно звертатись за телефоном 101.
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Нагадаємо
На сьогоднішній ранок у Херсонській та Миколаївській областях після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС залишаються підтоплення у 25 населених пунктах.