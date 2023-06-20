Основные эвакуационные работы на Херсонщине завершены - спикер ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Основные мероприятия по эвакуации из подтопленных территории Херсонщины проведены. Некоторые люди начинают возвращаться в свои дома. Об этом сообщил во время брифинга представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, передает УНН.
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"Основная работа по проведению эвакомероприятий она проведена. И я больше скажу что люди понемногу начинают некоторые возвращаться в свои собственные дома и участки”, - сказал спикер.
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Также Хорунжий обратил внимание людей на технику обращения с взрывоопасными предметами, которые могли быть вынесены течением. Он отметил, что в случае нахождения подозрительных предметов, необходимо обращаться по телефону 101.
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Напомним
На сегодняшнее утро в. Херсонской и Николаевской областях после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС остаются подтопления в 25 населенных пунктах.