Основные эвакуационные работы на Херсонщине завершены - спикер ГСЧС

Цитата

"Основная работа по проведению эвакомероприятий она проведена. И я больше скажу что люди понемногу начинают некоторые возвращаться в свои собственные дома и участки”, - сказал спикер.

Дополнение

Также Хорунжий обратил внимание людей на технику обращения с взрывоопасными предметами, которые могли быть вынесены течением. Он отметил, что в случае нахождения подозрительных предметов, необходимо обращаться по телефону 101.

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Напомним

На сегодняшнее утро в. Херсонской и Николаевской областях после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС остаются подтопления в 25 населенных пунктах.