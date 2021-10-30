Осіннє тепло та ранкові тумани: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Україні сьогодні очікується комфортна погода - без дощів та з денною температурою у 10-18 градусів тепла. Вранці - тумани. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 30 жовтня в Україні без опадів.
Вночі та вранці у східній частині місцями туман.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, в західних областях 16-18°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 12-15°.
Додамо
Сьогодні, 30 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів, а в Україні - День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Своєю чергою, віряни вшановують пам'ять пророка Осіїї.