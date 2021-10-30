Осіннє тепло та ранкові тумани: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 30 жовтня в Україні без опадів.

Вночі та вранці у східній частині місцями туман.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, в західних областях 16-18°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 5-8° тепла, вдень 12-15°.

Додамо

Сьогодні, 30 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів, а в Україні - День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Своєю чергою, віряни вшановують пам'ять пророка Осіїї.