30 жовтня відзначають Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів

Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів

30 жовтня у світі відзначається день ортопедичних медсестер і медбратів, започаткований у 1990 році в США. Це свято мало національний характер до 2001 року, а надалі поширилося в такі країни, як Гонконг, Великобританія, Канада та інші.

Метою впровадження цієї дати стало висловлювання поваги та подяки медичним працівникам, які присвятили своє життя ортопедії. Їхніми головними обов’язками є догляд за пацієнтами з травмами кістково-м’язової системи.

Робота ортопедичних медсестер та медбратів потребує володіння спеціальними знаннями та навичками для того, щоб правильно оцінювати стан ран, накладати та знімати гіпсові шини, установлювати зовнішнє медичне пристосування на пошкоджені суглоби або кінцівки, знімати шви та інше. Від грамотності їхніх дій залежить швидкість одужання пацієнта та його повернення до повноцінного життя.

День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні

30 жовтня в Україні відзначається день працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Саме цього дня у 1993 році вийшов Указ Президента, згідно з яким в країні було створено спеціальний підрозділ.

Метою свята є висловлення подяки працівникам правоохоронних органів. Вони щодня ризикують своїм життям, щоб не допустити появи в населених пунктах наркотичних засобів, що забирають здоров’я й життя багатьох людей.

Цей відділ займається не тільки виявленням та ліквідацією злочинних угруповань та окремих осіб, що займаються виробництвом, переховуванням та розповсюдженням наркотиків, але також проводить масштабну роботу з профілактики наркозалежності. Особлива увага надається розповсюдженню інформації про небезпеку психотропних препаратів серед молоді та підлітків, які є найбільшою цільовою аудиторією наркодилерів.

Релігійні свята

30 жовтня Православна церква пам’ять пророка Осії — першого з дванадцяти менших пророків. Походив він з коліна Іссахарова, жив в IX столітті до нашої ери в царстві Ізраїльському. Святий викривав беззаконня жителів Ізраїлю і обіцяв їм великі лиха від чужинців і потрапляння в ассірійський полон. Осія виступав зі своїми пророцтвами за 8 століть до Різдва Христового. Також саме Осія першим став записувати пророцтва, подавши приклад іншим. Багато передбачення Осії збулися: він говорив про поширення істинного богознання по всьому світу, передбачив припинення жертв старозавітних, повернення немовляти Ісуса з Єгипту і ряд інших значущих подій. Пророче служіння Осії тривало понад 60 років. Помер святий в глибокій старості.

У суботу, 30 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Анатолій, Андрій, Сергій, Олександр, Леонтій (Левко), Кузьма, Юліан, Антон.​