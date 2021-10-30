30 октября отмечают Международный день ортопедических медсестер и медбратьев

Международный день ортопедических медсестер и медбратьев

30 октября в мире отмечается день ортопедических медсестер и медбратьев, начатый в 1990 году в США. Этот праздник носил национальный характер до 2001 года, а в дальнейшем распространился в такие страны как Гонконг, Великобритания, Канада и другие.

Целью внедрения этой даты стало выражение уважения и благодарности медицинским работникам, посвятившим свою жизнь ортопедии. Их главными обязанностями являются уход за пациентами с травмами костно-мышечной системы.

Работа ортопедических медсестер и медбратьев требует владения специальными знаниями и навыками для того, чтобы правильно оценивать состояние ран, накладывать и снимать гипсовые шины, устанавливать наружное медицинское приспособление на поврежденные суставы или конечности, снимать швы и прочее. От грамотности их действий зависит скорость выздоровления пациента и его возвращение к полноценной жизни.

День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине

30 октября в Украине отмечается день работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Именно в этот день в 1993 году вышел Указ Президента, согласно которому в стране было создано специальное подразделение.

Целью праздника является благодарность работникам правоохранительных органов. Они ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы не допустить появления в населенных пунктах наркотических средств, уносящих здоровье и жизнь многих людей.

Этот отдел занимается не только выявлением и ликвидацией преступных группировок и отдельных лиц, занимающихся производством, укрывательством и распространением наркотиков, но также проводит масштабную работу по профилактике наркозависимости. Особое внимание уделяется распространению информации об опасности психотропных препаратов среди молодежи и подростков, являющихся наибольшей целевой аудиторией наркодилеров.

Религиозные праздники

30 октября Православная церковь — память пророка Осии — первого из двенадцати меньших пророков. Происходил он из колена Иссахарова, жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве. Святой обличал беззакония жителей Израиля и обещал им великие бедствия от иноплеменников и попадание в ассирийский плен. Осия выступал со своими пророчествами за 8 веков до Рождества Христова. Также именно Осия первым стал записывать пророчества, дав пример другим. Многие предсказания Осии сбылись: он говорил о распространении истинного богознания по всему миру, предугадал прекращение жертв ветхозаветных, возвращение младенца Иисуса из Египта и ряд других значимых событий. Пророческое служение Осии длилось более 60 лет. Умер святой в глубокой старости.

В субботу, 30 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Иосиф, Анатолий, Андрей, Сергей, Александр, Леонтий (Левко), Кузьма, Юлиан, Антон.