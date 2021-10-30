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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26443 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Осеннее тепло и утренние туманы: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 16678 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Украине сегодня ожидается комфортная погода – без дождей и с дневной температурой в 10-18 градусов тепла. Утром – туманы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Осеннее тепло и утренние туманы: прогноз погоды на сегодня

Детали

Согласно прогнозу синоптиков, 30 октября в Украине без осадков.

Ночью и утром в восточной части местами туман.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях 16-18°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 5-8° тепла, днем 12-15°.

Добавим

Сегодня, 30 октября, в мире отмечают Международный день ортопедических медсестер и медбратов, а в Украине – День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В свою очередь, верующие чтят память пророка Осиии.

Украинские Национальные Новости

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