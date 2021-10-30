Осеннее тепло и утренние туманы: прогноз погоды на сегодня

Детали

Согласно прогнозу синоптиков, 30 октября в Украине без осадков.

Ночью и утром в восточной части местами туман.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях 16-18°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 5-8° тепла, днем 12-15°.

Добавим

Сегодня, 30 октября, в мире отмечают Международный день ортопедических медсестер и медбратов, а в Украине – День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В свою очередь, верующие чтят память пророка Осиии.