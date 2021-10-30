Осеннее тепло и утренние туманы: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Украине сегодня ожидается комфортная погода – без дождей и с дневной температурой в 10-18 градусов тепла. Утром – туманы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
Согласно прогнозу синоптиков, 30 октября в Украине без осадков.
Ночью и утром в восточной части местами туман.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях 16-18°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 5-8° тепла, днем 12-15°.
Добавим
Сегодня, 30 октября, в мире отмечают Международный день ортопедических медсестер и медбратов, а в Украине – День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В свою очередь, верующие чтят память пророка Осиии.