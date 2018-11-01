Осінь обіцянок: люб'язна дипломатія Лукашенка

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Осінь для Білорусі видалася насиченою на політичні події: в середині жовтня в Могильові пройшов Форум регіонів Білорусі та Росії, слідом за ним і білорусько-український. Приймаючи, Володимира Путіна, Олександр Лукашенко відзначив, що "Могильов - місто більше російське, ніж білоруське". Через два тижні на Форумі регіонів України та Білорусі Лукашенко вже розговорився з українським Президентом Петром Порошенко: "Гомель нічим не відрізняється від українських міст". До цього Білорусь вже відвідали міністр оборони РФ Сергій Шойгу - в рамках підготовки чергових спільних військових навчань і Патріарх РПЦ Кирило з метою консолідації "білоруського духовного фронту" проти Константинополя і української церкви. І ось, напередодні завершилася зустріч Основної групи Мюнхенської конференції з безпеки в Мінську, на яку з'їхалися політики з регіону і ЄС. Лукашенко люб'язно пообіцяв усім дуже багато. Через що білоруський лідер такий красномовний - в матеріалі УНН.



"Мюнхенські" гості



Зустріч Основний групи Мюнхенської конференції з безпеки в Мінську, що завершилася напередодні, була присвячена взаєминам Сходу і Заходу. Зокрема, порушувалися питання регіональних конфліктів і мінського процесу. В ході заходу, Лукашенко неодноразово підкреслював роль Білорусі, як миротворця, повторював про готовність взяти під контроль російсько-український кордон і взяти участь в миротворчій місії на Донбасі і взагалі протягнути руку дружби і допомоги всім і кожному. На полях зустрічі Лукашенко також зустрівся з помічником державного секретаря США Аароном Уесс Мітчеллом. "Якщо ми з вами просунемося в наших відносинах, я вам обіцяю, що білоруси у вас будуть найнадійнішими, чесними і щирими партнерами. Принаймні, якщо ми домовимося, і в Білорусі щось вам пообіцяємо, навіть на шкоду собі ми це виконаємо", - сказав Лукашенко представнику Держдепу.



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На шкоду чи ні, але ось питання розміщення постійної військової бази США на території Польщі Лукашенко пообіцяв обговорити в союзниками. "Ми не ідіоти і, звичайно, на це реагуємо, з нашим головним союзником (Росією - ред.) думаємо, як протистояти всьому цьому і знайти адекватну відповідь в цій ситуації. Ми не такі багаті з Росією, але ми, звичайно, про це думаємо, хоч не хотілося б: нам є на що витрачати гроші", - заявив Лукашенко.



А обговорювати з головним союзником доведеться все, оскільки в Мінськ не так давно призначено нового посла, до того ж з посиленими повноваженнями. Посол РФ в Білорусі Михайло Бабич, він же спецпредставник президента Росії відразу озвучив звісточку, привезену з Кремля. "Будь-який напад на Білорусь Москвою буде розцінюватися як напад на Росію, з усіма витікаючими з цього наслідками".



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Відносини між США і Білорусією погіршилися в 2008 році, після введення економічних санкцій з боку США і будь-яке просування в таких умовах, звичайно, стане відлигою. Минуло більше 10 років, як країни відкликали своїх послів, а число співробітників дипломатичної місії США в Мінську скорочено. Саме американці прозвали Лукашенко "останнім диктатором Європи" в звіті перед виборами в Білорусі в 2006 році, виступаючи проти переобрання Лукашенка на президентську посаду.



Сьогодні період жорстких санкцій проти Білорусі йде, хоча, ряд обмежувальних заходів з боку ЄС продовжені до 2019 року, на рік продовжені і санкції США. Але, більшість європейських санкцій знято і в такій ситуації дихати, звичайно ж, легше. Та й "останній диктатор Європи" залишається поки при своїх регаліях. Але домовлятися Лукашенко з представниками Держдепу є про що крім зняття санкцій, якщо врахувати, що президентські вибори відбудуться дуже скоро - в 2020 році, а балансувати на всіх напрямках доводиться з кожним разом і з кожним терміном все вправніше і креативніше.



Уроки демократії від Лукашенка



Крім Мітчелла, Мінськ відвідали представники Єврокомісії, ОБСЄ, прем'єр-міністр різних країн. Розмах складно порівняти з конференцією в столиці Баварії, але зустріч в якійсь мірі задасть тон майбутнього діалогу в Мюнхені. Білоруський політолог Валерій Карбалевич вважає, що "Засідання ПАРЄ, засідання міністрів закордонних справ Центрально-Європейської ініціативи, потім були 2 форуми в рамках ОБСЄ в Мінську, і ось тепер Мюнхенська конференція. Європейські структури намагаються ангажувати офіційний Мінськ в загальноєвропейські процеси". Хоча, він же говорив і про те, що Лукашенко дуже важливо продемонструвати і Москві свою лояльність. Такою можливістю Лукашенко скористався, як раз під час Форуму регіонів. Наприклад, в ході зустрічі з Володимиром Путіним білоруський президент сказав, що "Могильов нічим не відрізняється від російських міст".



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До європейських гостів на відкритті конференції Лукашенко був вже не такий ласкавий. Словом, заочно "дісталося" і Ангелі Меркель, і європейській демократії з правами людини, "добрим словом" згадав і про Україну. "Окремі наші західні партнери в захваті від позиції Мінська щодо Абхазії і Південної Осетії, по Криму і Донбасу (Мінські переговорні процеси в обох випадках - ред.). Однак, як тільки доходить до конкретних питань взаємодії, то у нас, виявляється, є проблеми з правами людини. Давайте подивимося, що відбувається з демократією в Західній Європі! Якщо вже німці не оцінили роль Меркель в історії і готові її викинути на задвірки, то я вас вітаю. Ви подивіться, що відбувається у вас, в Європі, з демократією, а ви все говорите про демократію в колишніх радянських республіках. Ви скоро приїдете до нас вчитися нашої демократії! Я глибоко переконаний, що в нестабільному суспільстві не можуть бути забезпечені права і свободи людини. Хтось зараз на Заході каже, що найдемократичніша країна в Східній Європі сьогодні - це Україна . Але хто з вас хоче жити в цій демократичній Україні, наприклад, на Донбасі", - обурювався Лукашенко.



Звичайно, в ході Форуму регіонів України та Білорусі переговори між лідерами двох країн проходили в іншому тоні. "Ви, напевно, відчуваєте, що він нічим не відрізняється від прекрасних українських міст", - сказав тоді Лукашенко президенту України.



Процес важливіший за результат



"Ми готові вносити свою лепту у вирішення тих чи інших конфліктів", - сказав Лукашенко. "Тих чи інших" - значить будь-яких і на полях зустрічі відбувся діалог по косово-сербському конфлікту між прем'єр-міністром Сербії Ани Брнабіч і лідером Косово Хашимом Тачі. Як пишуть білоруські ЗМІ, Ана Брнабіч в розмові з журналістами натякнула, що в цьому діалозі Білорусь більше симпатизує сербам: "Ми отримуємо багато підтримки в міжнародних організаціях і знаємо, що Білорусь завжди на нашому боці. І це багато значить", - сказала вона. Відносно ж Косово, незалежність якого Білорусь не визнає, організатори проявили небачену гнучкість на прийомі. "У списку учасників конференції російською мовою Хашим Тачі (лідер Косово - ред.) названий просто:"політичний діяч, Косово". А ось в списку, складеному по-англійськи, він вже" President, Republic of Kosovo, Pristina". Воістину Білорусь - країна компромісів!" - пише "Білоруський партизан".



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Про те, що зароджується новий "Мінський процес" по Косово вголос не говорять, але "Мінську", як певної абстракції, регіональної безпеки та конфліктів була присвячена ціла дискусійна панель.



Що стосується України, Лукашенко продовжує спроби посилити роль Білорусі у врегулюванні. "Будемо відверті, - сказав Лукашенко, - рішення конфлікту на Донбасі, при бажанні, могло б бути вже давно знайдено. Потрібно продовжувати роботу по посиленню можливостей Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи. Ми готові розглянути створення в Мінську технічного пункту тристоронньої контактної групи і іншого, на що ми здатні сьогодні домовитися в Європі". Як пише, Euroradio, один з українських політиків, який бере участь в дискусії з правилами "Четем-хаус", тобто на умовах анонімності, заявив, що зусиль однієї лише Білорусі в цьому недостатньо. "Протягом останніх двох років, після Паризької зустрічі восени 2016 року, Мінський процес загальмувався. Якщо подивитися, як до нього ставляться політичні еліти, то Президент (Порошенко-ред.) оцінює його позитивно. А ось більшість партій вважають, що процес зайшов у глухий кут" , - сказав він.



Але, для Білорусі в процесі врегулювання важливий, як раз процес, а не результат і поки Лукашенко виходить із ситуації гарантом цього процесу, ЄС, США і Росії є про що з ним дискутувати.



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