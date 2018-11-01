Осень обещаний: любезная дипломатия Лукашенко

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Осень для Беларуси выдалась насыщенной на политические события: в середине октября в Могилеве прошел Форум регионов Беларуси и России, вслед за ним и белорусско-украинский. Принимая, Владимира Путина, Александр Лукашенко отметил, что "Могилев — город больше русский, чем белорусский". Через две недели на Форуме регионов Беларуси и Украины Лукашенко уже разоткровенничался с украинским Президентом Петром Порошенко: "Гомель ничем не отличается от украинских городов". До этого Беларусь уже посетили министр обороны РФ Сергей Шойгу – в рамках подготовки очередных совместных военных учений и Патриарх РПЦ Кирилл с целью консолидации "белорусского духовного фронта" против Константинополя и украинской церкви. И вот, накануне завершилась встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, на которую съехались политики из региона и ЕС. Лукашенко любезно пообещал всем очень много. Из-за чего белорусский лидер так красноречив – в материале УНН.



"Мюнхенские" гости



Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, завершившаяся накануне, была посвящена взаимоотношениям Востока и Запада. В частности, поднимались вопросы региональных конфликтов и минского процесса. В ходе мероприятия, Лукашенко неоднократно подчеркивал роль Беларуси, как миротворца, повторял о готовности взять под контроль российско-украинскую границу и принять участие в миротворческой миссии на Донбассе и вообще протянуть руку дружбы и помощи всем и каждому. На полях встречи Лукашенко также встретился с помощником государственного секретаря США Аароном Уэссом Митчеллом. "Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним", - сказал Лукашенко представителю Госдепа.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко: у Украины и Беларуси есть большой запрос общества на укрепление дружбы



В ущерб или нет, но вот вопрос размещения постоянной военной базы США на территории Польши Лукашенко пообещал обсудить в союзниками. "Мы не идиоты и, конечно, на это реагируем, с нашим главным союзником (Россией – ред.) думаем, как противостоять всему этому и найти адекватный ответ в этой ситуации. Мы не такие богатые с Россией, но мы, конечно, об этом думаем, хоть не хотелось бы: нам есть на что тратить деньги", - заявил Лукашенко.



А обсуждать с главным союзником придется все, поскольку в Минск не так давно назначен новый посол, притом с усиленными полномочиями. Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич, он же спецпредставитель президента России сразу озвучил весточку, привезенную из Кремля. "Любое нападение на Беларусь Москвой будет расцениваться как нападение на Россию, со всеми вытекающими из этого последствиями".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко заверил, что белорусы никогда не приедут в Украину на танках



Отношения между США и Беларусью ухудшились в 2008 году, после введения экономических санкции со стороны США и любое продвижение в таких условиях, конечно, станет оттепелью. Прошло более 10 лет, как страны отозвали своих послов, а число сотрудников дипломатической миссии США в Минске сокращено. Именно американцы прозвали Лукашенко "последним диктатором Европы" в отчете перед выборами в Беларуси в 2006 году, выступая против переизбрания Лукашенко на президентский пост.



Сегодня период жестких санкций против Беларуси уходит, хотя, ряд ограничительных мер со стороны ЕС продлены до 2019 года, на год продлены и санкции США. Но, большинство европейских санкций снято и в такой ситуации дышать, конечно же, легче. Да и "последний диктатор Европы" остается пока при своих регалиях. Но договариваться Лукашенко с представителями Госдепа есть о чем помимо снятия санкций, если учесть, что президентские выборы состоятся очень скоро - в 2020 году, а балансировать на всех направлениях приходится с каждым разом и с каждым сроком все искуснее и креативнее.



Уроки демократии от Лукашенко



Помимо Митчелла, Минск посетили представители Еврокомиссии, ОБСЕ, премьер-министр разных стран. Размах сложно сравнить с конференцией в столице Баварии, но встреча в какой-то степени задаст тон предстоящего диалога в Мюнхене. Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что "Заседание ПАСЕ, заседание министров иностранных дел Центрально-Европейской инициативы, потом были 2 форума в рамках ОБСЕ в Минске, и вот теперь Мюнхенская конференция. Европейские структуры пытаются ангажировать официальный Минск в общеевропейские процессы". Хотя, он же говорил и о том, что Лукашенко очень важно продемонстрировать и Москве свою лояльность. Такой возможностью Лукашенко воспользовался, как раз во время Форума регионов. Например, в ходе встречи с Владимиром Путиным белорусский президент сказал, что "Могилев ничем не отличается от русских городов".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь готова включиться в решение ситуации на Донбассе - Лукашенко



К европейским гостям на открытии конференции Лукашенко был уже не так ласков. Словом, заочно "досталось" и Ангеле Меркель, и европейской демократии с Правами человека, "добрым словом" вспомнил и об Украине. "Отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу (Минские переговорные процессы в обоих случаях – ред.). Однако, как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека. Давайте посмотрим, что происходит с демократией в Западной Европе! Если уже немцы не оценили роль Меркель в истории и готовы ее выкинуть на задворки, то я вас поздравляю. Вы посмотрите, что происходит у вас, в Европе, с демократией, а вы все говорите о демократии в бывших советских республиках. Вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии! Я глубоко убежден, что в нестабильном обществе не могут быть обеспечены права и свободы человека. Кто-то сейчас на Западе говорит, что самая демократичная страна в Восточной Европе сегодня — это Украина. Но кто из вас хочет жить в этой демократической Украине, например, на Донбассе", - возмущался Лукашенко.



Конечно, в ходе Форума регионов Украины и Беларуси переговоры между лидерами двух стран проходили в другом тоне. "Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов", - сказал тогда Лукашенко президенту Украины.



Процесс важнее результата



"Мы готовы вносить свою лепту в разрешение тех или иных конфликтов", - сказал Лукашенко. "Тех или иных" - значит любых и на полях встречи состоялся диалог по косово-сербскому конфликту между премьер-министром Сербии Аны Брнабич и лидером Косово Хашимом Тачи. Как пишут белорусские СМИ, Ана Брнабич в разговоре с журналистами намекнула, что в этом диалоге Беларусь больше симпатизирует сербам: "Мы получаем много поддержки в международных организациях и знаем, что Беларусь всегда на нашей стороне. И это много значит", - сказала она. В отношении же Косово, независимость которого Беларусь не признает, организаторы проявили невиданную гибкость на приеме. "В списке участников конференции на русском языке Хашим Тачи (лидер Косово – ред.) назван просто: "политический деятель, Косово". А вот в списке, составленном по-английски, он уже "President, Republic of Kosovo, Pristina". Воистину Беларусь — страна компромиссов!" - пишет "Белорусский партизан".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко пожаловался на поток оружия в Беларусь из Украины



О том, что зарождается новый "Минский процесс" по Косово вслух не говорят, но "Минску", как некой абстракции, региональной безопасности и конфликтам была посвящена целая дискуссионная панель.



Что касается Украины, Лукашенко продолжает попытки усилить роль Беларуси в урегулировании. "Будем откровенны, ‒ сказал Лукашенко, ‒ решение конфликта на Донбассе, при желании, могло бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы. Мы готовы рассмотреть создание в Минске технического пункта трехсторонней контактной группы и другого, на что мы способны сегодня договориться в Европе". Как пишет, Euroradio, один из украинских политиков, участвующий в дискуссии по правилам "Чэтэм-хаус", то есть на условиях анонимности, заявил, что усилий одной только Беларуси в этом недостаточно. "Последние два года, после Парижской встречи осенью 2016 года, Минский процесс затормозился. Если посмотреть, как к нему относятся политические элиты, то Президент (Порошенко-ред.) оценивает его позитивно. А вот большинство партий считают, что процесс зашёл в тупик", - сказал он.



Но, для Беларуси в процессе урегулирования важен, как раз процесс, а не результат и пока Лукашенко выходит из ситуации гарантом этого процесса, ЕС, США и России есть о чем с ним дискутировать.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко обвинил Россию в невыполнении экономических договоренностей