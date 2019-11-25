Оржель розповів про пакет законопроектів, який стимулюватиме газовидобуток в Україні

ukru
18:19 • 73448 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 131456 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 127973 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 190392 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 148981 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 175397 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 164297 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130090 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173296 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269058 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0.6 м/с
59 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 63777 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 96254 перегляди
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 30412 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 127503 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 91975 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 127503 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 190392 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 175397 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 164297 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134272 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 73448 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 96254 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 63777 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123460 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114409 перегляди
Актуальне
Оржель розповів про пакет законопроектів, який стимулюватиме газовидобуток в Україні

Оржель розповів про пакет законопроектів, який стимулюватиме газовидобуток в Україні

Київ • УНН

 • 8830 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив про підготовку пакету законопроектів, що передбачає стимулювання газовидобутку в державі. Про це заявив на брифінгу щодо змін у сфері енергетики і екології, передає кореспондент УНН.

“Вже на цьому (засіданні - ред.) Кабінету міністрів, я маю надію, або на найближчому, тому що Кабмін цього тижня буде більш соціально направлений, наступного тижня буде економічно направлений, буде підготовлено пакет законопроектів, який передбачає стимулювання газовидобутку”, — повідомив міністр, відповідаючи на питання про те, як уряд планує стимулювати розвиток газовидобувної промисловості.

З його слів, згаданий пакет законопроектів, якій зараз на розгляді в уряді, — це оподаткування “сплячих” ліцензій.

“Це ті ліцензії, які отримані не на базі аукціонів, не на конкурентному середовищі, і з яких ми не отримуємо видобуток. Якщо не видобуваєш, вибачай, нема добутку — сплачуй податки. Другим елементом, зокрема, там є ще більш стимулююче оподаткування. Рента також буде стабільна, якщо є нові свердловини", - сказав Оржель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент доручив підготувати конкурс на видобуток нафти й газу до кінця року

Тобто цілий пакет, який передбачається для того, щоб стимулювати газовидобуток і взагалі видобуток ресурсів, від яких країна є імпортозалежною, в Україні, додав міністр.

“Скажу більше, якщо ми будемо мати зменшену ціну від потенційної, можливо... може таке бути, що у нас будуть прямі поставки зі скидкою зі Сходу, ми будемо намагатись забирати цю скидку, видавати в ринок ціну дійсно ринкову, а цю знижку використовувати через бюджет, через інші інструменти або на покриття субсидій, або на інші соціально-важливі напрямки”, — зауважив Оржель.

Раніше УНН повідомляв, Кабінет міністрів працює над тим, щоб знизити вартість енергоносіїв для унеможливлення підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства в регіонах. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,180.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,966.86