Оржель розповів про пакет законопроектів, який стимулюватиме газовидобуток в Україні

“Вже на цьому (засіданні - ред.) Кабінету міністрів, я маю надію, або на найближчому, тому що Кабмін цього тижня буде більш соціально направлений, наступного тижня буде економічно направлений, буде підготовлено пакет законопроектів, який передбачає стимулювання газовидобутку”, — повідомив міністр, відповідаючи на питання про те, як уряд планує стимулювати розвиток газовидобувної промисловості.

З його слів, згаданий пакет законопроектів, якій зараз на розгляді в уряді, — це оподаткування “сплячих” ліцензій.

“Це ті ліцензії, які отримані не на базі аукціонів, не на конкурентному середовищі, і з яких ми не отримуємо видобуток. Якщо не видобуваєш, вибачай, нема добутку — сплачуй податки. Другим елементом, зокрема, там є ще більш стимулююче оподаткування. Рента також буде стабільна, якщо є нові свердловини", - сказав Оржель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент доручив підготувати конкурс на видобуток нафти й газу до кінця року

Тобто цілий пакет, який передбачається для того, щоб стимулювати газовидобуток і взагалі видобуток ресурсів, від яких країна є імпортозалежною, в Україні, додав міністр.

“Скажу більше, якщо ми будемо мати зменшену ціну від потенційної, можливо... може таке бути, що у нас будуть прямі поставки зі скидкою зі Сходу, ми будемо намагатись забирати цю скидку, видавати в ринок ціну дійсно ринкову, а цю знижку використовувати через бюджет, через інші інструменти або на покриття субсидій, або на інші соціально-важливі напрямки”, — зауважив Оржель.

Раніше УНН повідомляв, Кабінет міністрів працює над тим, щоб знизити вартість енергоносіїв для унеможливлення підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства в регіонах.