Оржель рассказал о пакете законопроектов, который будет стимулировать газодобычу в Украине

"Уже на этом (заседании - ред.) Кабинета министров, я надеюсь, или на ближайшем, так как Кабмин на этой неделе будет более социально направленный, на следующей неделе будет экономически направленный, будет подготовлен пакет законопроектов, который предусматривает стимулирование газодобычи", - сообщил министр, отвечая на вопрос о том, как правительство планирует стимулировать развитие газодобывающей промышленности.

По его словам, упомянутый пакет законопроектов, который сейчас на рассмотрении в правительстве, - это налогообложение "спящих" лицензий.

"Это те лицензии, которые получены не на базе аукционов, не в конкурентной среде, и по которым мы не получаем добычи. Если не добываешь, извини, нету производства - плати налоги. Вторым элементом, в частности, там есть еще более стимулирующее налогообложение. Рента также будет стабильна, если есть новые скважины", - сказал Оржель.

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То есть целый пакет, который предполагается для того, чтобы стимулировать газодобычу и вообще добычу ресурсов, от которых страна является импортозависимой, в Украине, добавил министр.

"Скажу больше, если мы будем иметь уменьшенную цену от потенциальной, может быть ... может такое быть, что у нас будут прямые поставки со скидкой с Востока, мы постараемся забирать эту скидку, выдавать в рынок цену действительно рыночную, а эту скидку использовать через бюджет, через другие инструменты или на покрытие субсидий, или на другие социально важные направления", - отметил Оржель.

Ранее УНН сообщал, Кабинет министров работает над тем, чтобы снизить стоимость энергоносителей для предотвращения повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в регионах.