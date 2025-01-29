Орландо Блум відреагував на коментарі Кіри Найтлі про вплив фільмів "Пірати Карибського моря"

Орландо Блум відреагував на коментарі колишньої колеги по фільму Кіри Найтлі про вплив фільмів "Пірати Карибського моря" на її кар'єру.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на The Times, пише УНН.

Деталі

Найтлі, яка здобула популярність завдяки ролі у першому фільмі "Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини" (2003), нещодавно поділилася своїми змішаними почуттями щодо участі у блокбастерах.

В інтерв’ю для The Times акторка зізналася, що хоча ці фільми стали її найбільшими комерційними досягненнями, вони також принесли їй публічне приниження. Номінантка на премію "Оскар" заявила, що франшиза "одночасно створила і зламала" її.

Через них мене вважали лайном, і все ж, оскільки вони були настільки успішними, мені дали можливість зніматися у фільмах, за які я зрештою номінована на "Оскар"

Найтлі сказала, що це були найуспішніші фільми, в яких вона коли-небудь знімалася. Втім, саме вони стали причиною того, щоб публічно принизити акторку.

Це був настільки важливий момент, що зараз здається, ніби це було інше життя. Я безумовно розумію, звідки взялася Кіра, і вона робить чудові речі. Я взяв із цього багато позитиву