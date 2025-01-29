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Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

Киев  •  УНН

 • 19503 просмотра

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Орландо Блум отреагировал на заявление Киры Найтли о двойном влиянии «Пиратов Карибского моря» на ее карьеру. Актриса призналась, что франшиза одновременно создала ее и принесла публичное унижение.

Орландо Блум отреагировал на комментарии бывшей коллеги по фильму Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря» на ее карьеру.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times, пишет УНН.

Детали 

Найтли, которая получила известность благодаря роли в первом фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“ (2003), недавно поделилась своими смешанными чувствами относительно участия в блокбастерах.

В интервью для The Times актриса призналась, что хотя эти фильмы стали ее крупнейшими коммерческими достижениями, они также принесли ей публичное унижение. Номинантка на премию «Оскар» заявила, что франшиза «одновременно создала и сломала» ее.

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Из-за них меня считали дерьмом, и все же, поскольку они были настолько успешными, мне дали возможность сниматься в фильмах, за которые я в итоге номинирована на «Оскар»

 - объяснила она. 

Найтли сказала, что это были самые успешные фильмы, в которых она когда-либо снималась. Впрочем, именно они стали причиной того, чтобы публично унизить актрису. 

Это был настолько важный момент, что сейчас кажется, будто это была другая жизнь. Я определенно понимаю, откуда взялась Кира, и она делает замечательные вещи. Я взял из этого много позитива

- рассказал Орландо Блум.

Фильм 2003 года «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» помог карьере Найтли взлететь до небес, но за это пришлось заплатить свою цену.

Фильм собрал более 654 миллионов долларов по всему миру.

Напомним,

 Росселла Раго, которая работала на съемках сериала «Сплетница», обвинила Блейк Лайвли в неприемлемом поведении на съемочной площадке. Раго также прокомментировала скандал с Джастином Балдони.   

Алина Волянская

Алина Волянская

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