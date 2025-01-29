Орландо Блум отреагировал на комментарии Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря»

Орландо Блум отреагировал на комментарии бывшей коллеги по фильму Киры Найтли о влиянии фильмов «Пираты Карибского моря» на ее карьеру.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times, пишет УНН.

Детали

Найтли, которая получила известность благодаря роли в первом фильме «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“ (2003), недавно поделилась своими смешанными чувствами относительно участия в блокбастерах.

В интервью для The Times актриса призналась, что хотя эти фильмы стали ее крупнейшими коммерческими достижениями, они также принесли ей публичное унижение. Номинантка на премию «Оскар» заявила, что франшиза «одновременно создала и сломала» ее.

Из-за них меня считали дерьмом, и все же, поскольку они были настолько успешными, мне дали возможность сниматься в фильмах, за которые я в итоге номинирована на «Оскар» - объяснила она.

Найтли сказала, что это были самые успешные фильмы, в которых она когда-либо снималась. Впрочем, именно они стали причиной того, чтобы публично унизить актрису.

Это был настолько важный момент, что сейчас кажется, будто это была другая жизнь. Я определенно понимаю, откуда взялась Кира, и она делает замечательные вещи. Я взял из этого много позитива - рассказал Орландо Блум.

Фильм 2003 года «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» помог карьере Найтли взлететь до небес, но за это пришлось заплатить свою цену.

Фильм собрал более 654 миллионов долларов по всему миру.

Напомним,

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