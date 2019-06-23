Організатори заявили, що у Марші рівності взяли участь більше 8 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Цього року у Марші рівності взяли участь більше 8 тис. осіб. Таку заяву зробили організатори, яка поширена на сторінці "КиївПрайд" у Facebook, передає УНН.
"У Марші рівності 2019 взяло участь більше 8000 осіб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці на Марші рівності в Києві оголосили про евакуацію учасників. Учасників акції на евакуацію попросили пройти на станцію метро “Театральна”.
Зазначимо, тільки-но розпочався Марш рівності, як противники заходу кинулись переймати колони. Поліція відтіснила противників, але один із чоловіків спробував напасти на учасників Маршу. Нападника було затримано.
Раніше з’явилась інформація про те, що поліцейські затримали дев’ять осіб, які готували провокації на Марші рівності.
Нагадаємо, акції в рамках “КиївПрайду” розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності.