Организаторы заявили, что в Марше равенства приняли участие более 8 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В этом году в Марше равенства приняли участие более 8 тыс. человек. Такое заявление сделали организаторы, которое распространено на странице "КиевПрайд" в Facebook, передает УНН.
"В Марше равенства 2019 приняло участие более 8000 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители на Марше равенства в Киеве объявили об эвакуации участников. Участников акции на эвакуацию попросили пройти на станцию метро "Театральная".
Отметим, только начался Марш равенства, как противники мероприятия бросились перенимать колонны. Полиция оттеснила противников, но один из мужчин попытался напасть на участников Марша. Нападавший был задержан.
Ранее появилась информация о том, что полицейские задержали девять человек, которые готовили провокации на Марше равенства.
Напомним, акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончится 23 июня в Киеве Маршем равенства.