Організатори міжнародного "Євробачення" прокоментували відмову України від участі в конкурсі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Європейська мовна спілка, яка виступає основним організатором міжнародного конкурсу "Євробачення-2019" відреагувала на рішення України відмовитись приймати участь у конкурсі цього року. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідний коментар, який був оприлюднений на офіційному сайті Євробачення.
“Із сумом Європейська мовна спілка (EBU) може підтвердити, що Національна суспільна телекомпанія України поінформувала EBU, що після подальших обговорень вони ухвалили важке рішення не брати участі у конкурсі Євробачення 2019 року”, — йдеться в повідомленні.
Зокрема, у повідомленні зазначили, що подальше обговорення питань Євробачення з українською стороною буде продовжено, “але ми сподіваємося побачити їх знову в 2020 році”.
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Як повідомляв УНН, Україна не братиме цього року участі у міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення”.