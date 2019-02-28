Організатори міжнародного "Євробачення" прокоментували відмову України від участі в конкурсі

“Із сумом Європейська мовна спілка (EBU) може підтвердити, що Національна суспільна телекомпанія України поінформувала EBU, що після подальших обговорень вони ухвалили важке рішення не брати участі у конкурсі Євробачення 2019 року”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, у повідомленні зазначили, що подальше обговорення питань Євробачення з українською стороною буде продовжено, “але ми сподіваємося побачити їх знову в 2020 році”.

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Як повідомляв УНН, Україна не братиме цього року участі у міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення”.