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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 39062 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124248 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

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Организаторы международного "Евровидения" прокомментировали отказ Украины от участия в конкурсе

Организаторы международного "Евровидения" прокомментировали отказ Украины от участия в конкурсе

Киев  •  УНН

 • 19150 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Европейский вещательный союз, который выступает основным организатором международного конкурса "Евровидение-2019" отреагировала на решение Украины отказаться принимать участие в конкурсе этого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий комментарий, который был обнародован на официальном сайте Евровидения.

“С грустью Европейский вещательный союз (EBU) может подтвердить, что Национальная общественная телекомпания Украины сообщила EBU, что после дальнейших обсуждений они приняли трудное решение не участвовать в конкурсе Евровидение 2019”, — говорится в сообщении.

В частности, в сообщении отметили, что дальнейшее обсуждение вопросов Евровидение с украинской стороной будет продолжено, “но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина потеряла позиции в прогнозах букмекеров на Евровидение-2019

Как сообщал УНН, Украина не будет в этом году участия в международном песенном конкурсе “Евровидение”.

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