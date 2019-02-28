Организаторы международного "Евровидения" прокомментировали отказ Украины от участия в конкурсе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Европейский вещательный союз, который выступает основным организатором международного конкурса "Евровидение-2019" отреагировала на решение Украины отказаться принимать участие в конкурсе этого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий комментарий, который был обнародован на официальном сайте Евровидения.
“С грустью Европейский вещательный союз (EBU) может подтвердить, что Национальная общественная телекомпания Украины сообщила EBU, что после дальнейших обсуждений они приняли трудное решение не участвовать в конкурсе Евровидение 2019”, — говорится в сообщении.
В частности, в сообщении отметили, что дальнейшее обсуждение вопросов Евровидение с украинской стороной будет продолжено, “но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина потеряла позиции в прогнозах букмекеров на Евровидение-2019
Как сообщал УНН, Украина не будет в этом году участия в международном песенном конкурсе “Евровидение”.