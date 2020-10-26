Організаторам “каруселі” на Київщині оголошено про підозру

“На даний час організаторам підкупів оголошено підозри. В загальному відбуваються наради спільно з Офісом Генеральної прокуратури та місцевими прокурорами. Погоджуються підозри іншим особам. Дається кваліфікація їхнім діям. Детальніше? Цифра постійно змінюється. Особам, яких були затримано оголошується підозра. Інші — встановлюються”, - зазначив правоохоронець про розслідування в “схемі” підкупу виборців у Київській області.

Нагадаємо, що поліцейські вчора встановили "схему" підкупу, де організатори налагодили прибуття в Київську область групи з 24 мешканців Луганщини. Потягом "Попасна — Київ" ці люди прибули до Києва і їх централізовано везли в селище Гатне Київської області.

Раніше повідомлялося, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму).

Нагадаємо, що протягом дня виборів поліція викрила декілька “каруселей”.