Організаторам “каруселі” на Київщині оголошено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Організаторам “схеми” підкупу виборців оголошено про підозру. Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Степан Довгунь, передає кореспондент УНН.
“На даний час організаторам підкупів оголошено підозри. В загальному відбуваються наради спільно з Офісом Генеральної прокуратури та місцевими прокурорами. Погоджуються підозри іншим особам. Дається кваліфікація їхнім діям. Детальніше? Цифра постійно змінюється. Особам, яких були затримано оголошується підозра. Інші — встановлюються”, - зазначив правоохоронець про розслідування в “схемі” підкупу виборців у Київській області.
Нагадаємо, що поліцейські вчора встановили "схему" підкупу, де організатори налагодили прибуття в Київську область групи з 24 мешканців Луганщини. Потягом "Попасна — Київ" ці люди прибули до Києва і їх централізовано везли в селище Гатне Київської області.
Раніше повідомлялося, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму).
Нагадаємо, що протягом дня виборів поліція викрила декілька “каруселей”.