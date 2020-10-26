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Организаторам "карусели" в Киевской области объявлено о подозрении

Организаторам "карусели" в Киевской области объявлено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 11815 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Организаторам "схемы" подкупа избирателей объявлено о подозрении. Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Степан Довгунь, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время организаторам подкупов объявлено подозрения. В общем происходят совещания совместно с Офисом Генеральной прокуратуры и местными прокурорами. Соглашаются подозрения другим лицам. Дается квалификация их действиям. Подробнее? Цифра постоянно меняется. Лицам, которые были задержаны, объявляется подозрение. Другие - устанавливаются", - отметил правоохранитель о расследовании в "схеме" подкупа избирателей в Киевской области.

Напомним, что полицейские вчера установили "схему" подкупа, где организаторы наладили прибытие в Киевскую область группы из 24 жителей Луганской области. Поездом "Попасная - Киев" эти люди прибыли в Киев и их централизованно везли в поселок Гатное Киевской области.

Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму).

Напомним, что в течение дня выборов полиция разоблачила несколько "каруселей".

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